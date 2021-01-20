Политолог: Байден произносит объединительную речь, когда Америка расколота

Байден призвал американцев сплотиться и забыть о существующих разногласиях. Фото: REUTERS

Америка встречает своего 46-го президента, которым стал демократ Джозеф Байден. В Вашингтоне состоялась инаугурация нового главы государства.

- Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели — демократии. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка. И в этот час, друзья, демократия восторжествовала», - заявил в своей инаугурационной речи новоиспеченный президент.

Байден призвал американцев сплотиться, прислушаться друг к другу и забыть о существующих разногласиях.

- Каждый президент старается чем-то отличится в своей речи, но не у каждого это получается. Байден не относится к числу записных ораторов. Перед ним стоит непростая задача - он произнес такую объединительную речь в то время, как Америка расколота, - отметил в эфире «Комсомольской правды» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв.

Можно ли отнести призыв Байдена к противостоянию между Демократической партией и уже бывшим президентом Дональдом Трампом, пока непонятно. Да и захотят ли услышать слова своего кандидата разгоряченные и разгневанные демократы? На сегодня известно, что Конгресс планирует продолжать расследование событий, связанных с захватом Капитолия сторонниками Трампа. Это касается и процедуры импичмента, запущенной в начале января представителями Демпартии в Палате представителей.

- Ну думаю, что нападки на Трампа начались по инициативе Байдена. Для него это теперь палка о двух концах, он сидит на месте Трампа, республиканцы теперь против него могут начать строить козни, - напоминает американист. - А вот демократы вполне могут добить Трампа. Борьба не закончилась. Республиканцы сомневаются, что им делать с Трампом, оставлять ли его в качестве политической силы и в том числе кандидата 2024 года. Очевидно, что демократы будут готовы утопить республиканцев. Расклад сил покажут промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году.

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