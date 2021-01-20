«Бесплатные квартиры» в СССР - это миф!

Иркутская область, 1981 г. Новоселы поселка строителей Байкало-Амурской магистрали. Фото: Рухадзе Анатолий/Фотохроника ТАСС

Советский народ любит сказки, и верит, что "сказка может стать былью". Поэтому многие стали жертвами лохотрона под названием "МММ" - поверили в сказку про то, что Мавроди их всех сделает миллионерами.

Ровно такая же сказка - это бесплатные квартиры в СССР.

Вот есть закон сохранения массы и энергии - если упрощенно, ничто не может взяться "ниоткуда" и исчезнуть "в никуда". Вот так и квартиры в СССР - не возникали "ниоткуда", а строились рабочими, которые получали зарплату. И те рабочие, которые производили стройматериал - тоже получали зарплату. Таким образом, квартира в СССР имела как минимум себестоимость.

А вот с рыночной ценой квартиры были сложности, потому что КВАРТИРЫ В СССР НЕ ЯВЛЯЛИСЬ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГРАЖДАН. ВЫ НЕ МОГЛИ СВОБОДНО КУПИТЬ КВАРТИРУ, ПРОДАТЬ, ОСТАВИТЬ В НАСЛЕДСТВО ДЕТЯМ ИЛИ ВНУКАМ, ПОДАРИТЬ.

В Советском Союзе не было рынка квартир. Вот дом в деревне, если он был вашей, а не колхозной или совхозной собственностью, можно было продать или подарить, а квартиры в СССР были собственностью государства, и сдавались в социальный наём.

Но это - формальная сторона вопроса.

А как же с материальной стороной?

Поклонники СССР могут сказать: "ну, какая разница - в собственность или наём, но человек получал квартиру "бесплатно", и мог в ней жить".

А вот и нет! Если бы квартиры давались в СССР всем желающим, да еще и бесплатно, то весь Советский Союз переехал бы жить в Москву, а вся остальная территория просто вымерла бы. Но такое было невозможно – за «бесплатной квартирой» нужно было стоять в очереди 10-20 лет, при этом работая на государство. Кроме того, вы не могли получить квартиру в любом городе. Живя в СССР, вы не только за границу не могли выехать по собственному желанию, но и по территории СССР не могли свободно передвигаться. Был строгий паспортный режим, за нарушение которого вас могли посадить года на два - сразу и легко! Так что ни о какой Москве, живя, допустим, в Новосибирске, вы мечтать не могли.

Соответственно, кому давали "бесплатные квартиры"? Тем, кто ишачил, как проклятый, на тяжелой, низкооплачиваемой, непопулярной работе, и стоял в очереди на квартиру - лет десять-пятнадцать.

А были ли такие, кто получал вне очереди? Да - это партийная и советская номенклатура - аналог сегодняшних высокопоставленных чиновников и депутатов.

У них был свой жилой фонд элитного жилья, но ДАЖЕ ПАРТИЙНЫЕ БОНЗЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ КВАРТИР В СОБСТВЕННОСТЬ - ТОЛЬКО В НАЁМ. В СЛУЧАЕ ЧЕГО - КВАРТИРУ У НИХ МОГЛИ ОТОБРАТЬ.

И все эти квартиры не были бесплатными - они оплачивались трудом всех, кто работал в СССР.

Система была устроена следующим образом: КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ОБИРАЛО ТРУДЯЩИХСЯ, ВЫПЛАЧИВАЯ ИМ ПРИМЕРНО 5-10% ОТ ЗАРАБОТАННОГО.

Все советские люди работали на государство, хотя формально человек мог трудиться в колхозе, который вроде бы не был государственной собственностью... НО! По сути, плодами труда колхозников распоряжалось государство - не напрямую, а назначая мизерные, грабительские закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. До войны на селе жило около 80% населения СССР, ни о каких квартирах для них речи не было. Даже избушку деревенскую у крестьянина могли отнять - если коммунисты решили "назначить" его кулаком, раскулачить и отправить в Сибирь.

Работники промышленных предприятий в эпоху джугашвили-сталина тоже были почти на положении крепостных - уволиться с завода или фабрики было непросто. Так что все работали на коммунистов за ту зарплату, которую коммунисты им считали нужным платить. Покупательная способность ее была в 5-10 раз ниже, чем у рабочих в США и Европе. Ну - оно и понятно - если платили 10% от заработанного.

Зима 1963 года. На балконе квартиры в новом доме. Фотохроника ТАСС

Соответственно, изъятые у работяг 90-95%% "коммунистической прибавочной стоимости" тратились на коммунистические мегапроекты:

- Мировую революцию

- Догнать и перегнать Америку

- Звездные войны

- Гонку вооружений

- Помощь "братским партиям" и "братским народам", которые якобы "встали на путь строительства социализма".

И только оставшиеся крохи тратились на жилищное строительство для граждан своей страны. Заметим: во времена джугашвили-сталина массовое жилищное строительство почти не велось. Элитные «сталинки» строились в очень небольшом количестве для партийной советской элиты, и тех, кто её обслуживал – писателей, артистов, военных, и, конечно же, чекистов.

ПОЭТОМУ ПРОСТЫЕ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ЖИЛИ В БАРАКАХ, КОММУНАЛКАХ, ОБЩЕЖИТИЯХ, И СТОЯЛИ В ОЧЕРЕДИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ КВАРТИРЫ ПО 10-15-20 ЛЕТ.

Массовое строительство жилья началось только с 1960-х годов, и, конечно, понадобились два десятилетия, чтобы хотя бы частично расселить эти бараки и коммуналки. Но коммуналки и бараки есть до сих пор!

И даже после того, как квартира была оплачена вашим многолетним тяжелым трудом, она не становилась в СССР вашей собственностью. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТАКАЯ КВАРТИРА ОБХОДИЛАСЬ ВАМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ, ЧЕМ ЕСЛИ БЫ КУПИЛИ ЕЕ ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, РАБОТАЯ ЗА НОРМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ, КАК СЕГОДНЯ.

Москва, 1979 год. Переезд новоселов в микрорайон "Строгино". Фото Владимира Яцины /Фотохроника ТАСС/

При этом - получили вы квартиру, или нет, стоите вы в очереди, или нет - вы должны были ишачить на государство. И никак иначе. Выбора у вас не было, потому что в Советском Союзе было уголовное наказание "за тунеядство". То есть, если человек не работал добровольно, его отправляли работать «на зону».

Таким образом, советское коммунистическое государство обеспечивало поголовное участие всех без исключения граждан в рабском труде, прибавочная стоимость от которого шла на поддержание власти коммунистов.

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