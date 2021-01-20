Американист: Байден не станет исправлять политические ошибки Трампа

Президент США Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вашингтоне прошла инаугурация 46-го президента США. Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис принесли присягу у здания Конгресса. Бывший президент Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии и улетел во Флориду. На инаугурации присутствовал вице-президент Майк Пенс.

Американская пресса в дни перед инаугурацией Байдена дошла до апогея в своей ненависти к Трампу. Стала активно муссироваться информация, согласно которой новоиспеченный президент первым делом приступит к отмене указов, которые принимал его предшественник.

- Это в большей степени элемент информационный, дабы показать, что Байден отличается от Трампа, что он не будет следовать курсу, которому тот следовал. Байден - не Трамп, ему есть, что противопоставить предыдущему президенту. Думаю, в ближайшее время мы станем свидетелями отмены ряда решений, которые принимал ранее Трамп. Это не растянется на все четыре года. Вряд ли он будет только этим заниматься, как устранять ошибки Трампа, - заявила в эфире «Комсомольской правды» доцент департамента политологии Финансового Университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

По ее словам, упреки в адрес Трампа подчас безосновательны. Нельзя говорить, что его политика была абсолютно провальной. Экономические успехи его администрации очевидны. Серьезную корректировку внесла пандемия коронавируса, но еще неизвестно, как бы в таких условиях вел себя Байден.

Впрочем, кардинальной смены политического курса, в частности, во внешней политике ожидать не стоит.

- Несмотря на то, что ожидания от президента Трампа в отношении России были чуть более оптимистичные, чем в случае с Баденом, Трамп тоже не пошел на решения принципиальных вопросов: он не отменил ни одной антироссийской санкции, более того, усилим эту политику. Байден продолжит санкционную риторику. Хотя он отмечал, что по отдельным вопросам готов садиться за стол переговоров с Россией. Правда, эти темы он еще не называл, - отмечает Войко.

В свою очередь директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв отмечает, что Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа, постарается восстановить подпорченные отношения с европейскими партнерами.

- Байден обозначил поворот во внешней политике США. У Трампа был лозунг: «Америка прежде всего». Он высказывался даже за роспуск НАТО, давил на союзников, чтобы те делали больше взносов в НАТО. Он был противником многосторонних соглашений торгового плана, поскольку США никаких экономических преимуществ за счет них не получала. Для Трампа, как бизнесмена, траты на союзников не всегда казались оправданными.

Байден же выступает за возврат к многостороннему подходу, внешнеполитические шаги он будет делать с согласия и обсуждения с союзниками, - уверен американист.

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