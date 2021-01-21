Почему в Сирии саперы ходят "подковой"

Фото: Иван Парфенов

Инженерно-саперные подразделения группировки войск Вооруженных сил России в Сирии на российской авиабазе Хмеймим не сидят без дела. Дороги общего пользования, которые прилегают к авиабазе, проверяются саперами регулярно, и часто с минно-розыскными собаками. Сегодня этот знакомый маршрут общей протяженностью 10 километров группа инженерной разведки проходит за три часа. Проведение инженерной разведки дважды в сутки дает возможность всем остальным военнослужащим на Хмеймиме безбоязненно передвигаться вдоль периметра ограждений.

На недавних новогодних праздниках частоту проверок увеличили до четырех раз в сутки. Бдительность никогда не помешает: в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике случалось, что террористы минировали дорогу по которой саперы возвращались в часть, считая ее уже проверенной.

Фото: Иван Парфенов

"ПОДКОВА" НА СЧАСТЬЕ

- Этот прием патрулирования называется "подкова": саперы идут полукругом, обследуют при этом не только дорогу, но и обочины. Особое внимание - столбам, трубопроводам. То есть местам, где боевики могли бы спрятать взрывное устройство. Или перебросить его через забор.

Инженерной разведкой начинается и заканчивается каждый день в группировке. Саперы, не спеша, осматривают всю территорию. Протяженность маршрута более 10 километров. Случаев, когда боевикам удалось заминировать дорогу на базе или объект, военные говорят, не было.

Эти самоделки уже не опасны. Обезврежены в Пальмире, Алеппо, Хомсе. Теперь фугасы - экспонаты маленького музея в подразделении", - рассказывает заместитель начальника инженерных войск группировки войск ВС РФ в САР Павел Реутский.

Фото: Иван Парфенов

"ГИРЛЯНДЫ" ОТ БАНДИТОВ

Реутский сетует, что самодельные взрывные устройства обнаруживаются более сложно, требуют применения современных средств поиска. Террористы все больше минимизируют применение металлических элементов во взрывателях, чтобы затруднить их обнаружение металлодетектором.

- Используют в качестве в качестве замыкателей электрической цепи гирлянды, которые укладывают в комнатах под ковры. При малейшем нажатии на них происходит замыкание и срабатывание самодельных взрывных устройств.

Как говорят сами саперы, лучший помощник при разминировании, все же не техника или интуиция, а служебные собаки. Их в подразделении три.

Фото: Иван Парфенов

МОГУТ НАПОИТЬ ИЗ ЕВФРАТА

Российские саперы в Сирии уже шестой год. На их счету сотни спасенных жизней. И тысячи уничтоженных боеприпасов и мин-ловушек, установленных боевиками.

- Военным инженерам, покой, если и приснится, то тоже очень не скоро. Они участвуют в разведывательно-поисковых мероприятиях, разминировании, устанавливают понтонные переправы через Ефрат, строят оборонительные сооружения. И даже обеспечение группировки питьевой водой - тоже их прямая обязанность. Для очистки воды они используют спецмашины СКО-10 на базе КАМАЗа: одна такая в Дейр-эз-Зоре, а вторая - в Хмеймиме. В воде из городских сетей, и тем более рек, много примесей. За годы войны, в источники попало столько металла, нефти и бытового мусора, что пить ее просто опасно. Но на базу, пропустив воду через 64 фильтра, подают уже полностью очищенной. Фильтры такие тонкие, что способны очистить радиоактивную воду.

Фото: Иван Парфенов

СПРАВКА "КП"

День инженерных войск России отмечается 21 февраля. В 2021 году саперы празднуют 320-летие со дня создания в российской армии этого рода войск. Отсчет принято вести с 1701 года, когда по указу Петра I в Москве была открыта первая «Школа Пушкарского приказа». Помимо артиллеристов она начала и подготовку для армии специалистов по фортификации и минно-взрывному делу.