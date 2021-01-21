Байден въехал в Белый дом и первым делом отменил ряд указов Трампа

46-ой президент США подписал распоряжения, отменяющие решения предшественника Фото: REUTERS

Джо Байден, официально вступивший в должность 46-го президента США, въехал в Белый дом.

Первым делом своей подписью он отменил ряд указов своего предшественника, Дональда Трампа.

Среди подписанных Байденом документов – решение о возвращении США во Всемирную торговую организацию (ВТО) и Парижское соглашение по климату.

Также Байден выполнил еще несколько своих предвыборных обещаний и снял запрет на въезд в Штаты для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Йемена, Судана и Сирии.

В числе первых президентских указов Байдена – остановка строительства нефтепровода Keystone XL и отмена режима чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе.

Еще один указ обязывает жителей США носить повсеместно маски в течение следующих 100 дней.

За несколько дней перед инаугурацией Байден обещал отменить решение Трампа, снимавшее запрет на въезд в США туристов, посещавших ранее страны ЕС и Бразилию. Уже почти год они не могут приезжать в Америку из-за пандемии коронавируса.

Президенты США имеют право издавать и подписывать указы – документы, имеющие силу закона, обязательного к исполнению. Указы не требуют согласования с Конгрессом, но могут быть оспорены в суде.