Вернувшаяся в политику Псаки провела первую пресс-конференцию

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Скандально известная в России Дженнифер Псаки, назначенная Байденом на пост пресс-секретаря Белого дома, провела свой первый брифинг.

Среди прочих она ответила на вопрос о возможном телефонном разговоре нового президента США с его российским коллегой Владимиром Путиным

- Мне нечего сказать относительно таких планов. – сказала она, отметив, что свой первый телефонный разговор с зарубежным лидером Байден проведет со своим канадским коллегой, премьер-министром Страны кленового листа Джастином Трюдо.

Своей главной задачей на посту пресс-секретаря главы американского государства Псаки назвала восстановление доверия к Белому дому.

Псаки была пресс-секретарем сенатора Барака Обамы, а после его победы на президентских выборах – заместителем его пресс-секретаря. В 2013 году была назначена на должность официального представителя Госдепа и проводила брифинги для прессы, благодаря которым стала особенно популярной в России, так как многие российские СМИ не раз высказывали сомнения в ее компетентности и объективности.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года покинула госслужбу, став комментатором на телеканале CNN.