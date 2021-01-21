Шесть курортных стран, где ждут российских туристов

Границы Марокко открыты для туристов, в том числе для граждан России Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение еще с четырьмя странами: Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Звучит оптимистично: пляжи Гоа и Фантьета, сауна в коттедже на берегу финского озера... Но загвоздка в том, что ни одна из этих стран пока не разрешает въезд российским туристам. У нашего Оперативного штаба свои критерии, основанные на цифрах о заболеваемости Covid-19. Но у правительств других стран - другие расклады и свои планы по открытию границ.

- Новость о возобновлении авиасообщения с Финляндией, Вьетнамом, Катаром и Индией не вызвала особого интереса со стороны российских туристов: число поисков билетов в эти страны пока не выросло, - признают эксперты сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

При этом есть государства, где российским путешественникам въезд разрешен (именно туристам, а не обладателям ВНЖ или еще каким-то особым категориям пассажиров), курорты открыты, карантин не нужен. Только вот пока нет прямого авиасообщения. Добраться можно стыковочными рейсами. Обычно через Стамбул или Дубай, но возможны и другие варианты.

Конечно, для массового туризма это неудобно, долго и в большинстве случаев дорого. Но – реально. И есть шанс, что в ближайшее время Россия возобновит авиасообщение с теплыми странами.

ДОМИНИКАНА

Карибская страна открыта для иностранных туристов, в том числе для россиян. Пока отели заполнены лишь на 40% (это данные Министерства туризма Доминиканы). Всех прилетающих отпускников бесплатно и автоматически, при заселении в отель, страхуют от коронавируса – эта программа действует до конца апреля 2021 года. Полис включает как амбулаторную помощь, так и госпитализацию, лекарства, новый авиабилет, если своим рейсом турист не сможет улететь из-за болезни, а также проживание на время лечения.

Карибская страна открыта для иностранных туристов, в том числе для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Доминикане введен комендантский час с 20.00 до 5 утра. Однако отдыхающих на пляжах Пунта-Каны, Саманы или Пуэрто-Платы он практически не касается: туристы чаще всего живут в отелях “Все включено” с отдельной закрытой территорией. При отелях рестораны, бары, бассейны и все остальное продолжает работать и после восьми вечера.

ПЦР-тест для въезда не нужен. Виза тоже. Надо только заполнить электронную анкету.

К возможному открытию авиасообщения с Доминиканой российские авиакомпании готовы: сразу несколько перевозчиков получили допуски на полеты. Но до официального решения правительства, конечно, летать не могут.

ИОРДАНИЯ

Курорты на Красном и Мертвом море ждут гостей, отели работают, границы Иордании открыты для путешественников. Правда, придется сдать два ПЦР-теста. Один перед вылетом, не более чем за 72 часа до прилета в Иорданию. Второй сразу после приземления, в аэропорту, он стоит 40 долларов. Карантин для приезжих с 13 января отменен – так что теперь и правда можно ехать в Иорданию.

Визу россияне получают в аэропорту по прибытии. В общем, вопрос – в прямых рейсах. И “Аэрофлот”, кстати, получил допуски на рейсы в Акабу, иорданский пляжный курорт на Красном море. Пока же удобнее всего добираться через Стамбул.

МАРОККО

Безвизовую североафриканскую страну уже не первый месяц эксперты называют самым вероятным кандидатом на открытие авиасообщения. “Аэрофлот” уже обзавелся допуском на ежедневные рейсы в Касабланку. Но отмашки от Оперштаба пока нет.

Между тем границы Марокко открыты для туристов, в том числе для граждан России. Для въезда нужен ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, заполненная анкета о состоянии здоровья и подтверждение о бронировании отеля. Также приезжим советуют установить приложение Wiqaytna.

Самый любимый нашими отпускниками марокканский курорт – Агадир. В доковидные времена популярны были и экскурсионные поездке по стране: в Фес и Танжер, Тетуан и Касабланку, в пустыню и Атласские горы.

МЕКСИКА

Границы Мексики открыты для россиян (как и для других иностранных туристов). Отели принимают гостей, музеи и достопримечательности работают.

До пандемии прямые рейсы из России были только в Канкун – самый известный из мексиканских курортов. А ради путешествий по другим регионам интереснейшей страны туристы и раньше летали со стыковками, в основном через Европу. Так что в случае с Мексикой к пересадкам не привыкать. Тем более что “Турецкие авиалинии” недавно запустили рейсы из Стамбула в Канкун, и сейчас это самый реальный вариант для перелета за океан.

ПЦР-тест для въезда не нужен. Виза в Мексику оформляет онлайн, бесплатно и очень быстро. И надо заполнить электронную анкету о здоровье и контактах.

ТУНИС

Безвизовый Тунис начал принимать иностранных отпускников в середине ноября. Для клиентов туроператоров и для самостоятельных путешественников условия въезда разные.

Тем, кто прилетает по путевке (неважно, регулярным рейсом или чартером), необходим ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс; заполненная анкета о состоянии здоровья и ваучер об оплате тура.

Безвизовый Тунис начал принимать иностранных отпускников в середине ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остальных пассажиров обяжут пройти 14-дневный карантин (в арендованном жилье или специальном отеле-обсерваторе). Карантин можно сократить, если на шестой день еще раз сдать ПЦР-тест. Как только получите отрицательный результат – изоляция закончена.

В Тунисе действует комендантский час: с 20.00 до 5 утра, в выходные до 19.00. Но, опять же, наши отпускники чаще всего выбирают отели All inclusive в Хаммамете или Сусе, и на территории ограничений особых ограничений нет.

ЧЕРНОГОРИЯ

Самая доступная из европейских приморских стран (и, по сути, единственная). Виза не нужна, ПЦР-тест с 12 января – тоже. Отели открыты, рестораны, кафе и торговые центры работают (хоть и до 20 часов). В стране действует комендантский час с 22.00 до 5 утра. Россияне сейчас добираются в Черногорию через Стамбул или Белград (с Сербией, напомним, авиасообщение возобновлено).

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Куда россияне мечтают слетать в 2021 году

Италия 14,7%*

Испания 9,1%

Таиланд 7,5%

Португалия 3,4%

Франция 3,4%

США 3,4%

Греция 3,2%

Индонезия 3,1%

Вьетнам 2,7%

Чехия 2,6%

Грузия 2,4%

*Процент среди участников опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Остальные пока не готовы путешествовать за границу либо называли другие страны.

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