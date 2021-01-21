Льготы и сборы-2021: кому придется платить за свою недвижимость больше, а кто сэкономит

В 2021 году впервые владельцы квартир, домов и гаражей на всей территории России (за исключением только Севастополя) будут платить налог за это свое имущество только по кадастровой, приближенной к рыночной, стоимости. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За жилье и дома налог - только по кадастровой стоимости

В 2021 году впервые владельцы квартир, домов и гаражей на всей территории России (за исключением только Севастополя) будут платить налог за это свое имущество только по кадастровой, приближенной к рыночной, стоимости.

Новшество вводилось поэтапно. Первые 28 регионов, включая Москву и область, получили платежки с расчетами по новой схеме еще в 2016 году. Остальные переходили на «рыночный» налог по мере готовности. К 2021 году переход, как и планировалось, завершился для всей страны.

Некоторые СМИ в связи с этим пугают повышением платежей за недвижимость в 2021 году на 30-40%. Это не совсем так. Разница между налогом по старой схеме (исходя из так называемой инвентаризационной стоимости, известной в народе как «стоимость по БТИ») и по новой (по кадастровой стоимости) зачастую эти самые 30-40% и составляет. Но налог повышается не сразу, а поэтапно в течение 4 лет. Грубо говоря, 40% разбиваются на 10% повышения каждый год переходного периода (пример условный — на деле проценты могут быть другими и не всегда равными).

Сейчас ситуация такова. В тех регионах, которые, как Москва, перешли на новую схему расчетов первыми, все уже произошло — москвичи еще с 2019 года платят за свое жилье и прочую недвижимость по кадастровой стоимости по полной программе. По подсчетам аналитиков «БКС Премьер», налог на среднестатистическую квартиру в 55 кв. м. в среднем районе столицы вырос с 460 рублей (по инвентаризационной стоимости) в 2015 году до 6280 рублей в 2019 году. Дальше он может увеличиваться уже только в том случае, если будет пересчитана сама кадастровая стоимость жилья (при росте цен на недвижимость такое вполне вероятно).

Там же, где только перешли на налог по кадастровой стоимости, основное повышение впереди — но оно будет растянуто во времени, а не случится все сразу в 2021-м.

Капремонт подорожал

Во многих регионах с 1 января 2021 года увеличились минимальные размеры взносов на капремонт. Например, в Москве он вырос на 3,5% - с 18,86 руб. до 19,52 руб. за кв. м. общей площади квартиры в месяц. В Санкт-Петербурге — с 8-9 руб. (в зависимости от дома) до 11,06 -12 руб.

Вот новые суммы по некоторым другим регионам:

Московская обл. - 9,07 руб./кв.м.

Вологодская обл. - 8,4 руб./кв.м. (дома без лифта) -10 руб./кв.м. (дома с лифтом)

Пензенская обл. - 9,5 руб./кв.м.

Приморский край — 8,45 руб./кв.м.

Псковская обл. - 7,36 руб./кв.м. (дома без лифта) - 8,58 руб./кв.м. (дома с лифтом)

Тульская обл. - 9,30 руб./кв.м. - 9,55 руб./кв.м. (в зависимости от этажности)

Минимальные взносы на капремонт утверждают региональные власти. Это именно минимальный размер. Сам взнос может быть и бОльшим — в зависимости от муниципалитета и конкретного дома.

Стоит также помнить, что капремонт — это не коммунальная услуга. На те нас еще только ждет повышение платы с 1 июля.

Дольщики смогут сэкономить при продаже квартиры

Не все плохо, некоторые новшества 2021 года — и в пользу владельцев недвижимости. Покупатели квартир в новостройках теперь смогут быстрее продать это жилье, не уплачивая подоходный налог.

Суть вопроса такова. Продать квартиру без налога можно, только если она пробыла в собственности определенное время. По общему правилу - 5 лет, для единственного жилья и еще в ряде ситуаций — 3 года. Если квартира сбывается раньше этого срока, нужно заплатить 13% подоходного налога. Что, с учетом цен на недвижимость, может оказаться немаленькой суммой.

Наиболее обиженными тут оказывались покупатели жилья в строящихся домах. Между тем моментом, как они вносят деньги за будущую квартиру, и оформлением ее в собственность запросто может пройти год-полтора, а то и больше времени. А срок владения отсчитывался именно с даты оформления. В конце 2020 года закон поправили в пользу дольщиков: для них срок владения (то есть те самые 3 или 5 лет) будет отсчитываться с момента полной оплаты квартиры, а не регистрации ее в собственность.

Покупатели квартир в новостройках теперь смогут быстрее продать это жилье, не уплачивая подоходный налог. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВАЖНО

С нынешнего года при доходах свыше 5 млн рублей в год надо будет платить налог по повышенной ставке — 15% вместо 13%. Однако на доходы с продажи недвижимости новшество не распространяется.

Некоторым пенсионерам пересчитают налоги

Это — тоже о хорошем, не пугайтесь. В конце прошлого года вступили в силу новшества для тех, у кого есть льготы по налогам на имущество (про него мы говорили в пункте №1), земельному и транспортному. Если налоговая им начислит лишнего, без учета льгот, она должна будет пересчитать платежи с момента возникновения льготы. Скажем, если вы стали пенсионером аж пять лет назад, а налог на имущество вам по-прежнему начисляют по полной программе, вы вправе потребовать перерасчета за все эти годы.

Напомним, что пенсионеры имеют право на освобождение от налога на имущество одной принадлежащей им квартиры/комнаты, одного дома/дачи, одного гаража/машиноместа (то есть одного объекта недвижимости разных видов). А также до шести соток земли — от земельного налога. Например: у пенсионера есть квартира и садовый участок площадью 6 соток, на котором зарегистрирован садовый дом. За всю эту недвижимость он налоги платить не должен, а если ему их начислили — имеет право требовать перерасчет. А вот если пенсионер владеет двумя квартирами и участком в 10 соток, за одну из квартир и 4 сотки налоги платить надо.

Это касается и других льготников — их список, с учетом региональных особенностей, можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru

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