Инспектора по делам несовершеннолетних арестовали за развращение 16-летней студентки в Чувашии

В настоящий момент Следственный комитет России по Чувашской Республике возбудил в отношении бывшего участкового уголовные дела по части 3 статьи 242 УК РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 16-летняя студентка техникума Светлана В.* Девушка рассказала оперативникам, что в одной из социальных сетей с ней познакомился некий молодой человек по имени Сергей*. Перебросившись парой приветственных сообщений, парень внезапно стал присылать девушке снятые им порнографические ролики. Когда полицейские увидели страницу развратника-Сергея, то узнали в нем своего коллегу - местного участкового, работающего с детьми в Шумерле.

«В ходе проверки было установлено, что участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Шумерлинский» 33-летний Сергей С. с помощью сети интернет присылал несовершеннолетней студентке Светлане В. порнографические ролики собственного изготовления. Участковый Сергей С. был незамедлительно уволен со службы в связи с совершением поступка порочащего честь и достоинства сотрудника полиции», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Известно, что во время своей работы участковым по делам несовершеннолетних, полицейский Сергей С.* часто посещал различные школы в родном городе, где проводил для детей лекции о правильном поведении в общественных местах. Следователям предстоит установить все детали произошедшего, а также выяснить не было ли еще эпизодов противоправных действий в отношении несовершеннолетних, с которыми часто работал уволенный за развратные действия полицейский.

В настоящий момент Следственный комитет России по Чувашской Республике возбудил в отношении бывшего участкового уголовные дела по части 3 статьи 242 УК РФ - Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, а также по части 2 статьи 135 УК РФ - Развратные действия в отношении несовершеннолетней. В настоящий момент экс-полицейский арестован, ведется следствие.

* - имена изменены.

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