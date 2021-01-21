"Письмо - это настоящее сокровище": "Внуки по переписке" помогают старикам из домов престарелых бороться с одиночеством

Татьяна Петровна Самойлова и ее "внучка по переписке" Марина Токарева Фото: личный архив Марины Токаревой

Пожилые люди, проживающие в домах престарелых, остро ощущают нехватку внимания, поддержки и простого человеческого тепла. Фонд «Старость в радость» помогает восполнить недостаток общения и ищет для своих подопечных «внуков по переписке».

Первые письма

Однажды во время поездки по Псковской области для сбора фольклорного материала студентка Елизавета Олескина (сейчас руководитель фонда «Старость в радость») посетила местные дома престарелых. После поездки сам собой встал в голове вопрос: как поддержать бабушек и дедушек, которые уже завтра вернутся к рутине однотипных дней? Решение нашлось в простой и привычной для пожилого человека форме — в обычном письме в конверте. Так, в 2008 году ещё до появления самого фонда в дом престарелых было отправлено первое письмо от «внучки». Елизавета привезла из поездки фотографии пожилых людей с именами и датами рождения, стала рассказывать о них своим однокурсникам, друзьям, знакомым, позже создала страничку в «Живом Журнале», где каждый мог оставить комментарий под фото и получить адрес бабушки и дедушки для переписки.

Такой вид волонтерства продолжает быть крайне востребованным — решиться на поездку в дом престарелых может далеко не каждый, а вот вложить частичку тепла в письмо и передать ее одинокому человеку немного легче.

Участвовать в программе можно и разово, например, отправив открытку Фото: Фонд "Старость в радость"

Как стать «внуком по переписке»

Присоединиться к программе может каждый. Для этого необходимо выполнить несколько простых действий, подробно описанных на сайте фонда. Там же можно найти образец начала первого письма.

Кураторы программы подчеркивают важность изучения памятки для волонтеров и следования ей. Можно задавать любые вопросы куратору переписки, который выделяется каждому волонтеру, или руководителю программы Людмиле Фильчуковой. Волонтерам не нужно обращаться в учреждения напрямую — координаторы выступают связующим звеном между «внуками» и получателями писем.

Однако волонтерам важно помнить и быть готовым к тому, что ответа на свои письма они могут и не получить. Если же волонтер понимает, что больше не может писать своему подопечному, он должен предупредить об этом координатора по переписке, тогда его быстро заменят на «нового» внука. Так пожилые люди не останутся без общения и поддержки.

Кстати, кураторы всегда просят не принимать «молчание» бабушки или дедушки на свой счет — причины этому могут быть разные: кому-то стыдно за то, что он оказался в доме престарелых, кто-то попросту не понимает, о чем написать незнакомому человеку и что рассказать о череде одинаковых дней. Но надежда на ответ есть всегда, ведь в каждое своё письмо волонтер вкладывает конверт с указанным обратным адресом, почтовой маркой и чистым листом бумаги.

Так, например, Марина, волонтер фонда с 2014 года, стала внучкой по переписке не сразу. Накануне Нового года она поехала в дом престарелых первый раз в жизни — захотелось отметить наступление Нового года добрым делом. Марина пригласила в поездку своего молодого человека, прихватив подарки и костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Эта поездка определила отношение Марины к волонтерству. Она начала на регулярной основе отправлять открытки именинникам в разные дома престарелых, даже завела особую традицию на работе — в обеденный перерыв с чашечкой чая подписывать открытки, делая паузу в интенсивном графике.

Через два года ежемесячной отправки открыток Марина внезапно обнаружила в почтовом ящике письмо: “Это было похоже на то, как будто я нашла клад или обнаружила новогодние подарки в своих валенках под елкой! Внутри и правда было сокровище: письмо от человека, которого я никогда не знала и никогда не видела, но который решил ответить на мое скромное поздравление. В конверте, помимо письма, была газетная вырезка с видом на местный аэропорт. Это было так просто и так трогательно! Моя прекрасная бабушка вложила её в надежде, что мне понравятся виды города, в котором я, возможно, никогда не бывала. Теперь эта вырезка висит в комнате моего сына, который очень любит самолеты” — поделилась своими впечатлениями Марина.

Так в ее жизни появилась Татьяна Петровна. Марина подчеркивает, что общение по переписке — это очень увлекательный и временами сложный процесс, который дает возможность менять в лучшую сторону жизни людей.

Кстати, участвовать в программе можно и разово, без обязанности продолжать переписку, например, поздравить открыткой одного или сразу нескольких человек — с днем рождения и другими праздниками: Новым годом, 23 февраля, 8 марта или 9 мая.

Фото: Фонд "Старость в радость"

Более 5 тысяч волонтеров в программе

«Внуки по переписке» отправляют письма пожилым людям не только из России, но из Испании, Индии, Турции, Израиля, Германии и других стран, а сама программа продолжает расти и развиваться.

Руководитель программы Людмила Фильчукова любит приводить в пример одну особенную историю:

“Однажды я получила очередные фото и данные о тех, кто хочет получать письма, но еще не успела разместить их на сайте. Параллельно узнала от будущей «внучки», что она и ее муж — заядлые рыбаки. Тогда промелькнула мысль, что потенциальной бабушке по переписке, которая обожает рукоделие, она не подходит. Тут я вспомнила, что среди недавно полученных анкет был дедушка, обожающий рыбалку. Он недавно поступил в дом престарелых, был подавлен и замкнут, но при этом согласился, чтобы ему писали, при этом сам писать сразу наотрез отказался. И я предложила внучке именно этого дедушку. Дедушка ответил ей на первое же письмо — оказалось, он очень обрадовался их общей страсти — рыбалке. Он даже дал ей свой номер, они созвонились и стали общаться. Оказалось, что дедушка очень общительный, вовсе не угрюмый. Сотрудники дома престарелых рассказали мне, что дедушка и вправду изменился, благодаря этим письмам. Он успокоился, постоянно шутит, человек буквально открылся с другой стороны. Позже внучка с мужем прислали дедушке посылку — в ней оказался спиннинг. Так дедушка начал рыбачить в ближайшем к домику пруду и одаривать сотрудников рыбой”.

Теперь Фонд проводит небольшие собеседования с новыми волонтерами, чтобы узнать больше об их увлечениях — так вероятность диалога и более близкого общения пожилых людей и их «внуков» возрастает.

Узнать подробнее о программе «Внуки по переписке» и присоединиться можно на сайте фонда.