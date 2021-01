Кем на самом деле является Лох-несское чудовище: ученый заявил, что раскрыл тайну существа из озера в Шотландии

Снимок Хейли Джонсон из Манчестера, которая 1 мая 2017 года сфотографировала в озере Лох-Несс торчащую из воду шею с головой.

Лох-несское чудовище – Несси, как его ласково сейчас называют, отнюдь не плезиозавр. То есть, не доисторический ящер, к которым причисляют таинственное существо, обитающее в шотландском высокогорном озере. Несси – гигантская морская черепаха. К такому выводу пришел Генри Бауэр (Professor Henry Bauer) - известный специалист по лох-несскому чудовищу, отставной профессор химии, исправно отслуживший несколько десятилетий в Политехническом институте Вирджинии и Университете Штата (Virginia Polytechnic Institute and State University).

Плезиозавр: принятто считать, что лох-несское чудовище это он - доисторический ящер, чудом доживший до наших дней. Фото: Shutterstock

Черепаха, по мнению профессора, тоже древняя – застряла в озере еще во время последнего ледникового периода. Выжила и продолжила свой род, очевидно контактируя с другими застрявшими черепахами. Кстати, современные, но более мелкие сородичи «лох-несских чудовищ» встречаются в море у берегов Шотландии.

Место, где живут "лох-несские черепахи".

Генри Бауэр не какой-нибудь полоумный дед – он пытливый ученый и популяризатор науки. Выйдя на пенсию, возглавлял журнал Journal of Scientific Exploration. На озере Лох-Несс был двадцать с лишним раз – присматривался, хотел увидеть Несси. Опрашивал очевидцев, написал несколько книг. И в результате, так ничего лично не увидев, отказался от популярной гипотезы о том, что чудовище -плезиозавр, с которым его роднила длинная шея – главный признак, подмечаемый очевидцами.

Самый известный снимок Несси, который сделал хирург Роберт Кеннет Уилсон в 1934 году.

И всё же именно длинная шея навела Буэра на мысль о черепахе. И у неё шея достаточно длинна, считает профессор, указывая вдобавок, что черепахи проводят много времени на глубине, для них не губительны низкие температуры.

Своим «открытием» профессор поделился с Daily Record и многими другими не совсем серьезными британскими газетами.

Морских черепах замечают у берегов Шотландии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Черепахой лох-несское чудовище еще никто не называл

«Из воды поднялся странного вида зверь, наподобие гигантской лягушки, только это была не лягушка» - так описывали чудовище в VI веке в старинной рукописи – жизнеописании святого Колумбы. Потом называли конем, а в начале прошлого века очевидцы утверждали, что существо напоминает крокодила с короткой головой.

Во второй половине прошлого века Несси пытались причислить к лососям. Это следовало из рассекреченных в Англии документов, которые свидетельствуют: британское правительство было убеждено, что в высокогорном шотландском озере действительно обитает загадочный монстр. По крайней мере при Маргарет Тэтчер чиновники живо им интересовались.

А на счет угря? Уже в нашем веке ученые из разных стран, ведомые профессором Нейлом Геммелем (рrofessor Neil Gemmell ) из университета Отаго в Новой Зеландии (University of Otago in New Zealand), более года бороздили воды озера Лох-Несс, собирая и анализируя имеющийся там генетический материал с целью выяснить водится ли сейчас в озере какое-нибудь чудовище, водилось ли в прежние времена. Ответ они получили.

По мнению профессора, за чудовищ наблюдатели принимали и принимают гигантских угрей, длина которых достигает почти 2 метров. Анализ так называемой ДНК из окружающей среды подтвердил, что они — такие гиганты – обитают в озере.

Итак, генетики уверены: лох-несское чудовище - угорь. Его длинное тело наблюдатели и принимают за шею Несси.

Иного мнения Нил Кларк из палеонтологического отдела музея Университета Глазго Кларка, доводы которого в свое время опубликовала газет The Times. Кларк считает, что Несси – слон. Точнее, несколько слонов, чьи хоботы время от времени вводили в заблуждение очевидцев.

В самом деле, на самых известных фотографиях видно нечто удлиненное, выступающее из воды. Это шея Несси, настаивали энтузиасты. Правда, они с трудом могли объяснить, где же в таком случае голова. Намекали на то, что голова у чудовища маленькая. Как у змеи. Но если считать «шею» хоботом, как предлагает палеонтолог, то искать голову на поверхности неразумно. Она должна быть с другой стороны. То есть, под водой. Что, собственно, и заметно на снимках.

Таким "чудовищем" выглядит иной раз купающийся слон.

Но откуда, спрашивается, в Шотландии слоны? Да еще водоплавающие? Очень просто: слоны – цирковые. Принадлежали шапито, которые передвигались по стране с гастролями. Владельцы слонов их купали.

- Цирковые труппы, приезжающие на ярмарки, останавливались у озера Лох Несс, чтобы обеспечить животным необходимый отдых, - объясняет Кларк. И подмечает: «Когда слоны купались в озере, из воды виднелись только хобот и два изгиба. Первый – голова, второй – спина животного. Подробности в нашем материале «Лох-несского чудища, возможно, никогда не было».