Колокольцев наградил полицейского за спасение детей на пожаре

В ведомстве отметили, что благодаря самоотверженным действиям участкового до приезда пожарных расчетов из горящего здания были спасены 30 человек

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по г. Арзамасу майора полиции Дмитрия Курташкина медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

14 января в Арзамасе Нижегородской области на улице 9 Мая загорелось общежитие. В это время Дмитрий Курташкин находился в опорном пункте полиции, расположенном в соседнем здании. Услышав шум, полицейский выбежал на улицу. Он мгновенно оценил ситуацию и понял, что в горящем доме находятся люди, которым требуется срочная помощь.

Участковый вызвал по рации на место экстренные службы, а сам решил действовать.

- Вход в общежитие был полностью затянут дымом, поэтому полицейскому пришлось проникнуть в здание через второй этаж, забравшись по трубе теплотрассы, - рассказали kp.ru подробности в пресс-центре МВД России. Курташкин сразу же начал эвакуацию людей – искал в задымленных коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу.

Восьмилетнего мальчика и семилетнюю девочку, которые находились в общежитии без родителей и растерялись, Дмитрий Курташкин самостоятельно вынес к лестнице. На пятом этаже задымление было настолько сильным, что полицейскому пришлось искать выход вслепую. А потом он возвращался, бежал на крики о помощи, искал пострадавших и помогал им выбраться к балкону пожарного выхода.

- Одна из спасенных им женщин неожиданно вспомнила, что в соседней комнате должны находиться две сестры, родителей которых не было дома. Участковый вернулся на пятый этаж и нашел двух заплаканных испуганных девочек. Вместе с ними он прошел вдоль стены задымленного коридора и вывел детей к выходу. За профессионализм и решительность майора полиции Дмитрия Курташкина, проявленные в экстремальной ситуации, позволили спасти жизни людей и предотвратить тяжелые последствия, – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что благодаря самоотверженным действиям участкового до приезда пожарных расчетов из горящего здания были спасены 30 человек.

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