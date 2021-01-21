"Ковид-диссиденты": Овечкина и компанию наказали за русскую вечеринку в Вашингтоне

Овечкин рискует пропустить слишком много матчей и не дотянуться до рекорда Уэйна Гретцки Фото: REUTERS

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов признаны "ковид-диссидентами" и отстранены от тренировок и участия в матчах НХЛ. Как сообщается в клубном твиттер-аккаунте «Вашингтона», россияне нарушили ковид-протоколы. Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов собрались вместе в номере гостиницы, а не в специальной комнате у раздевалок, где подобные встречи разрешены. Что делали хоккеисты, не уточняется. Кто-то говорит о «тусовке», другие же скромно называет факт нарушения «посиделками».

Сам клуб был оштрафован Национальной Хоккейной Лигой на $100 тыс. за нарушение запрета на социальное взаимодействие членов команды. О последствиях в виде положительных тестов на коронавирус после подобного нарушения не сообщается.

«Я сожалею о своём решении провести время вместе с моими товарищами по команде в нашем гостиничном номере. Я буду учиться на этом опыте», — приводит слова извинения Александра Овечкина официальный твиттер «Вашингтона».

Для Александра «Великого», возможно, отстранение от матчей НХЛ станет более болезненным, чем для остальных провинившихся. Овечкин — 7-й в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. Но из-за отсутствия игр во время карантинной паузы и нынешнего отстранения Овечкин рискует пропустить слишком много матчей и не дотянуться до рекорда Уэйна Гретцки. У лучшего бомбардира НХЛ на счету 894 заброшенные шайбы, Овечкин пока довольствуется цифрой в 707 шайб.

О сроках отстранения Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова пока не сообщается. Стоит отметить, что некоторые американские и европейские СМИ уже успели связать отстранение россиян в «Вашингтоне» с вступлением Джо Байдена