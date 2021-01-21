На Юрубчено-Тохомском месторождении «Роснефти» попутный нефтяной газ используют в качестве топлива для инфраструктурных объектов

Фото: пресс-служба Роснефти

«Роснефть» все более активно использует попутный нефтяной газ (ПНГ) на новых нефтедобывающих проектах. «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (дочернее предприятие «Роснефти») ввела в эксплуатацию первоочередные объекты по утилизации ПНГ на Юрубчено-Тохомском месторождении. В рамках инвестиционного проекта начали работу газокомпрессорная станция (ГКС) производительностью от 0,8 млрд. м³ газа в год, установка подготовки топливного газа производительностью 312 млн. м³ в год, газопровод высокого давления и куст газонагнетательных скважин. Общая мощность объектов первой очереди составит 2 млрд. м³ газа в год. Разработанный комплекс мер позволит повысить уровень рационального использования попутного нефтяного газа за счет генерации электроэнергии и закачки в пласт для поддержания пластового давления.

Развитие газовой программы на месторождении требует строительства масштабной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам качества и безопасности. Газовые объекты оснащены современным оборудованием с высокой степенью автоматизации, контроля и мониторинга производственных процессов. На установке подготовки топливного газа внедрена уникальная для российской нефтегазовой отрасли технология мембранной подготовки, которая заключается в отделении различных примесей от целевых компонентов – метана, этана и пропана при прохождении через полимерную мембрану под действием перепада давления. Это технологическое решение позволяет снизить затраты за счет одновременной очистки газа от примесей, удаления влаги и тяжелых углеводородов.

Фото: пресс-служба Роснефти

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию всех объектов газовой программы на Юрубчено-Тохомском месторождении (первой и второй очередей ГКС суммарной производительностью свыше 5 млрд. м3 газа в год) планируется достичь 95% уровня использования ПНГ. Эксперты отмечают, что развитие этого инвестпроекта внесет существенный вклад в повышение экологичности производства.