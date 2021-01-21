К концу февраля в Крыму появится водозабор

Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Военные строители Минобороны России готовятся сдать водозабор на реке Бельбек с инженерными сооружениями и водосбросом. Уже скоро система обеспечит пресной водой жителей Севастополя и прилегающих к нему районов.

- Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены, на участке задействовано 450 человек и 160 единиц техники. Оцениваем строительную степень готовности объекта почти 80%. Работы ведутся строго в графике, - заявил замминистра обороны России Тимур Иванов, который приехал в Крым проинспектировать ход строительных работ.

В ведомстве перечислили, что входит в водозабор: накопительный бассейн емкостью 150 тысяч кубических метров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод, а также иная сопутствующая инженерная инфраструктура.

- Полный комплекс работ будет завершен до 1 марта 2021 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит подавать 50 тысяч кубометров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя, - уточнил Иванов.

Отметим, что в декабре 2020 года Минобороны России досрочно были завершены строительно-монтажные работы по переброске воды из Кадыковского карьера. Строительство объекта выполнено за 68 суток, проложено 10 тысяч метров труб.