Манчини рекомендовал: Зачем Кокорин уходит из «Спартака» в «Фиорентину»

Это последний шанс в карьере Александра доказать, что он чего-то стоит в футболе. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В судьбе Александра Кокорина вновь крутой разворот. Еще год назад ему после выхода из тюрьмы запрещали играть за «Зенит». А сейчас он летит в Италию в один из сильнейших европейских чемпионатов играть за «Фиорентину». Когда речь идет о Кокорине, невозможно быть уверенным в чем то на сто процентов, но клубы и игрок вроде бы договорились: «Спартак» отпускает не прижившегося в команде Кокорина за небольшие деньги (по некоторым данным – 3,5 млн евро), а сам нападающий готов получать в Италии в полтора раза меньше зарплату, чем в России.

В «Спартаке» счастливы: избавились от токсичного актива

Будем честны – в «Спартаке» у Александра Кокорина не получилось. Красно-белые думали, что выхватили на рынке под носом у «Зенита» бесплатного топ-игрока, а получили ворох проблем. Кокорин в Тушино не играл, а постоянно лечился. Как матч против «Зенита» или «Сочи» - у форварда сразу обнаруживались проблемы со здоровьем. Да и в тех играх, когда Александр выходил на поле, появилось все больше вопросов: неужели это один из самых высокооплачиваемых игроков в России? За что он получает 3 млн евро в год?

Самым лучшим ходом со стороны «Спартака» была бы избавиться от Кокорина зимой. Но если раньше в России и «Локомотив», и «Динамо» и «Сочи» хотели получить себе самого талантливого форварда страны, то после такого отрезка уже никто из них не хотел связываться с Кокориным. Форвард завис между «Спартаком» и неизвестностью, а у фанатов красно-белых все больше копилась недоумение, грозившие переродиться во взрыв недовольства. И тут появилась «Фиорентина».

Любимчик иностранных тренеров: Кокорина отмечал Арсен Венгер, а в «Фиорентину» рекомендовал Манчини

Это одна из самых больших загадок Кокорина, но в него влюблены все иностранные тренеры, работавшие в России или следившие за нашим футболом. В свое время Александра действительно хотел купить Арсен Венгер в «Арсенал» - Кокорин тогда предпочел получать большие деньги в России. Кокориным был доволен экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк. Кокориным восхищался и тренировавший российскую национальную команду Фабио Капелло. И в той же «Фиорентине» Кокорин оказался благодаря Роберто Манчини, который не так давно тренировал «Зенит».

Нынешний главный тренер сборной Италии высоко оценил возможности Александра, и «фиалки» решились на сделку в том числе из-за его рекомендаций. «Фиорентине» действительно некуда деваться. У команды большие проблемы в атаке – забивают в среднем всего 1 гол за матч и это худший показатель Серии А. А период дозаявок в Италии закрывается 1 февраля и надо очень быстро спасать ситуацию и искать усиление.

В то же время в Италию из чемпионата России в последнее время переехало два атакующих игрока. Эльдор Шомуродов перебрался в «Дженоа», Алексея Миранчука купила «Аталанта». Оба продемонстрировали, что способны играть и забивать в Серии А. Так что в «Фиорентине» после таких рекомендаций решили, что покупать 29-летнего Кокорина из российской Премьер-лиги – это оправданный риск.

Кокорин потеряет в зарплате, но будет жить во Флоренции

Последней преградой для сделки была позиция самого Александра Кокорина. «Фиорентина» не могла платить Александру столько же, сколько «Спартак», то есть порядка 3 млн евро в год. И футболисту пришлось снизить запросы по зарплате в полтора раза. То есть Кокорин потеряет за три года порядка 3,0 млн евро. Зато теперь его семья будет жить в Флоренции, и ездить отдыхать в Рим или Милан. А сам Кокорин под конец карьеры получил шанс доказать, что не зря его называли самым талантливым игроком своего поколения. И в последний момент из постоянно подающего надежды он может превратиться в полноценную звезду. Вдруг получится.