«Вашингтон» оштрафовали на $100 000, за то, что Овечкин был без маски

Капитан «Вашингтона» извинился за нарушение правил лиги Фото: REUTERS

Стартовавший на три месяца позже обычного чемпионат НХЛ проходит при строжайшем соблюдении мер антиковидной безопасности. Мало того, что на трибунах нет зрителей, так и самим спортсменам разрешается общаться друг с другом без масок только на льду. Это последнее правило нарушили сразу четыре российских хоккеиста «Вашингтона», после чего клуб оштрафовали на 100 000 долларов.

Оказалось, что Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов после матча собрались в одном гостиничном номере без масок, что считается грубым нарушением медицинского протокола. В результате все трое попали в список нарушителей режима по COVID-19, после чего их участие в ближайших матчах оказалось под большим вопросом.

Вчера вечером, 20 января, капитан «Вашингтона» извинился за нарушение правил лиги. «Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере, вдали от раздевалок. Я извлеку уроки из этого опыта», - приводит слова Овечкина пресс- служба столичного клуба.

При этом болельщики сразу вспомнили слова, которые Овечкин произнес на прошлой неделе.

«Думаю, со всеми предпринимаемыми мерами мы находимся в безопасности. Понятно, что надо всегда следовать правилам, ты же не хочешь заразиться, ведь тогда команде придётся играть без тебя. Надо быть умными, заботиться друг о друге. Надеюсь, всё будет в порядке не только в лиге, но и во всём мире», - говорил Ови.

Простят ли в НХЛ наших ребят, или клубу придется сражаться без них, пока неизвестно. Ясно только, что их вчера уже не допустили до утренней тренировки.

В субботу рано утром по московскому времени и в воскресенье вечером «Вашингтон» сыграет с «Баффало». А вот матчи другой команды «Каролины Харрикейнз" отложены по крайней мере до субботы из-за того, что пять игроков помещены в протокольный список COVID-19, сообщает официальный Твиттер НХЛ.

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