Чего нельзя делать после прививки от коронавируса: вирусолог рассказал об ограничениях

Продолжаем отвечать на простые вопросы, связанные с антикоронавирусной вакцинацией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все больше россиян уже привились от коронавируса. Но поток вопросов, связанных с особенностями вакцинирования, в редакцию kp.ru не уменьшается. Мы переадресовали самые типичные из них профессору-вирусологу, сотруднику Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолию Альтштейну.

Какие ограничения после укола все-таки необходимо соблюдать?

- Первое, что нужно понять про ограничения, связанные с вакцинацией от коронавируса, - все они носят рекомендательный характер, но имеют под собой веские причины.

Чего важно не делать в течение 2-х – 3-х дней до прививки и такой же срок после, и с чем это связано?

- Не употреблять спиртное.

Алкоголь снижает иммунный ответ организма, - говорит профессор Анатолий Альтштейн.

- Не подвергаться стрессам.

Строго говоря, стрессы – это обычная часть жизни человека, однако вакцинологи рекомендуют постараться несколько дней до прививки, и несколько дней после не нервничать слишком сильно, - комментирует эксперт. Борьба со стрессом «отвлекает» организм от основной задачи - создавать защиту от вируса.

- Не подвергаться чрезмерным физическим нагрузкам.

Это не значит, что, если вы попали в беду, то вам нельзя ни пошевелиться, ни вырваться! Но, по возможности, хотя бы за день до вакцинации и пару дней после нужно вести более спокойный образ жизни. Конечно, это не значит, что вы должны лежать и не можете никуда пойти. У вас продолжается обычная жизнь, без каких-то резких перегрузок и волнений, без ссор и драк, - говорит Анатолий Альтштейн.

- Не расчесывать место укола.

В расчес можно занести инфекцию, в этом месте может возникнуть воспаление.

Не воздействовать на место укола горячей водой - душ, ванна.

Это нужно для того, чтобы температура в месте укола не повышалась, - объясняет специалист. Если говорить про вакцину «Спутник V», то она содержит аденовирус, который, хоть и не может размножаться, но все же активен, ведь он должен попасть в клетки организма. И нужно не загубить его раньше времени. Вот выйдет в гражданский оборот вакцина Центра имени Чумакова, она на основе инактивированного вируса («убитого», «обеззараженного» вируса - прим. Ред.), там целостность вириона уже не будет играть роли. К чумаковской вакцине не предъявляют столько требований по сохранности, - разъясняет Анатолий Альтштейн.

- Не ходить в бассейн и баню.

Маленькая ранка в месте прокола должна зажить. В принципе, это происходит за считанные часы, но в бане можно растереть место укола мочалкой, и таким образом инфицировать область укола, - комментирует эксперт.

- Нельзя принимать препараты, угнетающие иммунитет, и антибиотики

Не нужно принимать лекарства, направленные на подавление иммунитета. А так, если у вас разболелась голова, и вы выпьете парацетамол, например, - ничего страшного, - считает Анатолий Альтштейн. Антибиотики принимают при серьезных заболеваниях в острой фазе. А в таком состоянии прививку делать нельзя.

У кого-то после прививки поднимается температура, ломит мышцы. А у кого-то все проходит вообще без всяких неприятных ощущений. Значит ли это, что у тех, кто не температурит, иммунный ответ формируется более слабый и не будет у них крепкой защиты от коронавируса?

- Такой закономерности нет. Выработка иммунитета происходит независимо от того, есть ли реакция организма на введение вакцины в виде повышения температуры, мышечных болей и т. п. Эти реакции не связаны с развитием иммунитета. После прививки иммунитет развивается в любом случае - температурит человек или нет, - говорит Анатолий Альтштейн.

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