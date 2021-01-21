Леонид Слуцкий, политик: Надеюсь, что ледниковый период в отношениях с США нам не грозит

Леонид Слуцкий Фото: Евгения ГУСЕВА

- Леонид Эдуардович, согласитесь, никогда еще с таким интересом и изумлением мы не наблюдали за сменой президентов США.

- Да уж, уход и Белого дома 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и вступление в должность 46-го Джозефа Байдена ординарным не назовешь. Начнем с того, что впервые с 1869 года уходящий президент не явился на инаугурацию преемника и не передал власть лично, а демонстративно улетел в свое поместье во Флориде.

Никогда еще инаугурация нового президента не проходила при почти полном отсутствии публики, зато при беспрецедентном присутствии военных. Как в осажденной крепости.

- Так это из-за недавнего события – так называемого «штурма» Капитолия сторонниками Трампа.

- Несомненно, события послужили предлогом для этих мер. Тем более, что в результате погибли несколько человек.

Но на самом деле данный инцидент как раз наиболее ярко свидетельствует о крайнем напряжении в обществе, глубоком его расколе, о наличии протестных настроений у больших масс народа Соединенных Шатов против вступающего в должность президента Байдена.

Кстати, наличие острых противоречий признает и сам Байден. Даже в своей инаугурационной речи он призвал прекратить «нецивилизованную войну» между республиканцами и демократами, то есть приверженцами главных американских партий. Более того, по его словам, это не просто борьба двух партий, это противостояние села и города, противостояние идеологий консерватизма и либерализма.

- Американская система демократии, которую долгое время называли в качестве примера для всего мира, оказалась не такой уж идеальной?

- Да, мы сейчас наблюдаем глубочайший кризис американской системы демократии. Прежде всего – ярко выраженное несовершенство избирательной системы США.

Дональд Трамп, признанный проигравшим выборы, прямо назвал их сфальсифицированными. Однако, даже при очевидных «странностях», выявленных сторонниками Трампа, попытки бывшего президента оспорить результаты в судах окончились безрезультатно.

- Леонид Эдуардович, каких изменений в политике ожидаете вы от администрации нового президента США Байдена?

- В своей речи Байден заявил, что на первом этапе в области внутренней политики основным приоритетом является борьба с коронавирусом. Это очевидное направление, мы все наблюдаем, как тяжело развивается в этой стране ситуация с эпидемией.

Выделил Байден и такие направления, как необходимость восстановления расовой справедливости, развитие экономики.

Что касается внешней политики, то, прежде всего, Байден намерен бороться за «восстановление позиций США в мире».

По всей видимости, он будет спешно избавляться от оставленного Трампом в этой области наследия. А именно, намерен восстановить некоторые порушенные связи с международными объединениями. Уже объявлено, что США вновь присоединятся к Парижскому соглашения по климату и вернутся в ВОЗ. Ожидается смена позиций по «ядерной сделке» с Ираном.

- Но нам-то, нашей стране важно, какую политику будет проводить новый президент США в отношении России. Поменяется что-то или конфронтация будет нарастать?

- Не думаю, что поменяется что-то кардинально, ибо конфронтация с Россией заложена в стратегических планах этого американского государства. Нас называли союзниками только в годы Второй мировой войны, а после нее и нынче мы – соперник, которого нужно сдерживать.

Может быть, поменяется стилистика выступлений, американцы любят поговорить о своем миролюбии. Однако суть политики останется прежней, а, может быть, и даже более жесткой.

- Должны ли мы отвечать штатам «взаимностью» и тоже занять непримиримую позицию, как считают некоторые политологи?

- Москва постоянно повторяет: мы открыты к консультациям и переговорам, к совместным действиям во имя мира. И с приходом Байдена все так же рассчитывает на диалог с США по устранению накопившихся раздражителей в отношениях и готова к взаимовыгодному сотрудничеству.

Кстати, об этом в очередной раз заявил сразу после инаугурации Байдена и посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что Россия настроена немедленно приступить к конструктивному диалогу, чтобы устранить проблемы двусторонних отношений. Дело только за Соединенными Штатами.

Но, к сожалению, я пока не вижу со стороны нашего визави подобного желания. Вероятность даже для осторожного оптимизма невелика, к сожалению.

- Леонид Эдуардович, откуда такой скептицизм?

- Мы же внимательно следим за выступлениями и высказываниями ключевых персоналий команды Джозефа Байдена, да и его самого. Они и дают нам представление об основных направлениях политики США в отношении России.

- И что, не предвидится вообще никакого смягчения по всем направлениям? А как же заявления о желании продлить действие договора по СНВ-3?

- Действительно, будущий Госсекретарь США Энтони Блинкен, признав, что Россия занимает значительное место во внешнеполитической повестке Соединённых Штатов, подтвердил, что новая администрация в Вашингтоне поддержит продление срока действия СНВ-3. «Займемся этим практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента», - заверил Блинкен.

И это на самом деле многообещающее заявление. И если слова не разойдутся с делом, и все необходимые для ратификации процедуры будут в ускоренном порядке проведены, это будет весьма положительное событие.

Однако на этом пока конструктив представителей команды Джо Байдена и иссякает.

Зато громко звучат набившие оскомину заявления о России как угрозе миру и национальной безопасности США и Европе, о необходимости «сдерживания возможной ее экспансии».

- Из уст Блинкена?

- Конечно! Вот его слова: «Избранный президент полностью согласен, что «Северный поток-2» - это плохая идея». То есть, повторяется мантра о необходимости ликвидировать газовый «Северный поток-2», поскольку он, якобы, угрожает энергетической безопасности Европы. Все это вполне в духе преемственности политики предыдущих президентов.

А вот еще весьма показательные «выступления» кандидата на пост главы Пентагона Ллойда Остина. Возможный главный военачальник США твердит, что наибольший военный риск в Европе представляет «агрессивное поведение России с целью подорвать европейскую безопасность вкупе с ее военной модернизацией». «Крайне важно, чтобы для сдерживания России мы вместе с союзниками поддерживали внушающие уверенность в их боеготовности обычные и ядерные силы, чтобы обеспечить наиболее эффективное сдерживание российской агрессии», - утверждает он.

Ну и, конечно, и тот и другой обещают нам санкции и за «массовые кибератаки в США», и за «попытку заглушить голос Навального».

- Словом, ничего нового и обнадеживающего вы пока от наших визави не услышали?

- Пока – нет. Основные направления политических действий по отношению к России обозначены, фактически озвучены. Мы, откровенно говоря, уже давно отвыкли от нормального диалога с США. И готовы ко всему. Хотя, конечно, надежда умирает последней и мы всегда рассчитываем, что разум и прагматизм восторжествует и при новом президенте США Джозефе Байдене холодная война Америки с Россией не перейдет в ледниковый период, действия США не пробьют в очередной раз дно и отношения все-таки улучшатся. Ну, или по крайней мере, появятся основания для улучшения.

- Спасибо за интервью. Мы все надеемся на лучшее.

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