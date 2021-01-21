Мишустин: количество авиапассажиров, летающих по льготным ценам, удвоится

Правительство дополнительно выделит Росавиации 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов с Дальнего Востока. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство дополнительно выделит Росавиации 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов с Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- Жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по специальному сниженному тарифу, в том числе, чтобы слетать в отпуск, к родственникам или на лечение. Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей, - рассказал Мишустин.

В прошлом году льготные билеты на самолет купили более 500 тысяч дальневосточников.

По словам Мишустина, благодаря новым субсидиям эту возможность получат еще не менее 450 тысяч человек.

- Таким образом, количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится, - сказал Мишустин.

Еще одна тема, которую обсуждали на заседании кабмина - помощь онкобольным. Как сообщил Мишустин, Россия впервые за долгие годы возобновит поставки импортного препарата «Прокарбазин».

- Он давно не поставлялся в нашу страну, теперь его получат все, кто в этом нуждается. Сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом. Но в этих непростых условиях помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе с онкологией, - отметил Мишустин. Премьер пообещал, что правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы они были обеспечены необходимыми лекарствами.

Еще одна больная тема - рост цен на хлеб и макароны.

Мишустин поручил Минсельхозу как можно быстрее заключить соглашения о субсидиях мукомолам и хлебопекам.

- Более 4,5 миллиардов рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых, - сказал Мишустин.

Правительство рассчитывает, что эти субсидии позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупку пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят расходы на реализацию своей продукции.

- Такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но, прежде всего, сдержит рост цен, - уверен Мишустин.