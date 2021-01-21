Красивая внучка Софии Ротару показала жениха-миллионера

София сейчас живет в Нью-Йорке, где учится в Школе дизайна Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не так давно стало известно, что красавица-внучка Софии Ротару встречается с миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым. Судя по всему, София Евдокименко и ее жених готовы в ближайшее время объявить о своей помолвке. На днях модель показала фото со своим возлюбленным.

Единственная внучка Софии Ротару снова счастлива в отношениях. Нынешний избранник 19-летней Софии Евдокименко - украинский миллионер Денис Жданов. Он на 12 лет старше девушки. До него модель встречалась с ценителем искусства Марком Дюменилом.

На днях наследница Ротару разместила фото с Денисом. Они выглядят счастливыми и улыбаются.

София сейчас живет в Нью-Йорке, где учится в Школе дизайна Парсонс. Там же после учебы в Стенфорде обосновался ее нынешний избранник. Он занимает должность вице-президента в компании по разработке мобильных приложений. Роман модели и бизнесмена начался осенью 2020 года и развивается очень стремительно. Говорят, молодые готовятся к свадьбе.

София Михайловна сильно переживает за внучку - мол, та слишком юная, чтобы выходить замуж. Хотя "хуторянка" уточнила, что лично знакома с Ждановым.

"Я с ним знакома, но кто знает… Это ее судьба, и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что рановато. Она должна закончить свою учебу, получить хорошее образование, а все остальное… Думаю, что у нее все получится", - рассказывала артистка.