Ушел из больницы без обследования: Британец умер, боясь заразиться коронавирусом

Трагическая история произошла с 27-летним Дэвидом Уорнером, жившим на юго-востоке Англии. Фото: facebook.com

Трагическая история произошла с 27-летним Дэвидом Уорнером, жившим на юго-востоке Англии. Мужчина стал жертвой эпидемии коронавируса, но скончался он не от этой болезни, а от того, что предпочел не оставаться в инфекционной палате, рискуя жизнью членов своей семьи.

Все началось, когда Уорнер попал в больницу с жалобами на боль в области груди, где ему предложили остаться в отделении, где оказывают срочную медпомощь. Дежурный врач сразу же направил англичанина проходить обследование на коронавирус, после чего предупредил, что до получения результата мужчине придется жить в палате вместе с больными COVID-19. На все возражения пациента медики отвечали, что других мест в больнице нет, и если британец хочет, чтобы его обследовали, то ему придется находиться в таких условиях.

Однако мужчина решил не рисковать, ведь он реально мог заболеть COVID-19, а на руках у него была целая семья — гражданская жена и два маленьких ребенка, одной из которых едва исполнилось полгода. Как сообщила супруга погибшего Вики Джонс в интервью газете «Сан», «Дэвид просто встал и сказал, что у него дома шестимесячная дочка Эви, и он предпочитает рискнуть собой и своей непонятной болячкой, чем подвергнуть ее опасности».

В результате Уорнер вернулся домой без обследования и стал ждать результатов анализов, чтобы затем прийти в больницу уже как «неинфицированный» пациент. Через пару дней после посещения госпиталя он проснулся ночью, чтобы успокоить плакавшую дочь. Как рассказала жена англичанина, он встал, поцеловал супругу, сказал «я люблю тебя» и пошел к малышке. Через некоторое время Вики Джонс забеспокоилась отсутствием Уорнера и обнаружила его уже мертвого в детской, сидящего на кресле.

- Он покормил дочку, поменял подгузник и посадил ее в кресло-качалку, - рассказала супруга погибшего. - Свои последние минуты Дэвид провел, заботясь об Эви, надеюсь, что последнее, что он увидел, были ее улыбка и смеющееся лицо.

Через некоторое время пришли результаты анализа на коронавирус, взятые в больнице, которые оказались отрицательные. По словам Джонс, это стало для ее семьи «настоящим оскорблением».

До сих пор причины смерти британца неизвестны, а в госпитале не отвечают на запросы СМИ. Сейчас родные Уорнера начали сбор пожертвований на организацию похорон Дэвида.