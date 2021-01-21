Цены на услуги приготовились к скачку

Скорее всего, в первом квартале рост цен на услуги будет примерно в рамках инфляции, и даже чуть меньше Фото: Евгения ГУСЕВА

Кушать хочется всем, и работникам сферы услуг - не меньше, чем остальным. При этом услуги в России за год подорожали всего на 2,7% при общей инфляции в 4,9%. Поэтому, как только ограничения начнут смягчать, отели и парикмахерские могут резко поднять цены, чтобы компенсировать убытки от пандемии. Об этом сообщил Центробанк в своем свежем отчете. Правда, формулировку выбрал более официальную:

- Смягчение противоэпидемических ограничений может сопровождаться повышением темпа роста цен на услуги по отношению к их низкому уровню, сложившемуся в 2020 году. Изменения цен могут быть скачкообразными, - говорится в обзоре динамики потребительских цен за декабрь, который Центробанк опубликовал 20 января.

По данным Центробанка, цены на некоторые услуги за год вообще снизились - например, авиабилеты подешевели на 9,28%, туры за границу - на 0,46%. Билеты в театры, кино и музеи за год подорожали на 2%, туры по стране - на 1,14%.

Смягчение ограничений, о которых пишет ЦБ, в некоторых регионах уже началось. Например, в Москве с 22 января вновь откроются музеи, а театры, кино и концертные залы будет можно заполнять наполовину, а не на четверть. Так что готовимся к росту цен. Но насколько резким будет этот рост?

- Скачкообразное подорожание - слишком пессимистичный прогноз. Скорее всего, в первом квартале рост цен на услуги будет примерно в рамках инфляции, и даже чуть меньше: от 4 до 4,5 процентов к прошлому году, - говорит Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари». - На это есть две причины. Во-первых, пандемия все еще продолжается, люди ведут себя осторожно, стараются избегать мест, где можно заразиться. Так что не стоит ожидать, что после снятия ограничений все массово пойдут в парикмахерские, салоны красоты и кинотеатры. А если резко поднять цены, это еще больше отпугнет клиентов: в пандемию у многих снизились доходы, люди стали экономными. Во-вторых, цена услуг, как и товаров, сильно зависит от курсов валют. Мы же сейчас видим, что рубль к доллару укрепляется. И если не случится каких-то экономических потрясений - например, администрация Байдена сразу введет какие-нибудь жесткие санкции против России - то предпосылок для падения курса рубля пока нет. А значит, ждать резкого подорожания товаров и услуг тоже не стоит.

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