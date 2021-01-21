Босс-кровосос: большинство россиян считает, что ими пренебрегают на работе

Когда отношения никак не отрегулированы, а Трудовой кодекс применить нельзя, работодатель часто считает подчиненных чуть ли не своими крепостными Фото: Shutterstock

У подавляющего большинства россиян нашлись те или иные претензии к своему начальству, выяснили в результате опроса Работа.ру и СберСтрахование. Сразу 89% респондентов ответили, что сталкивались с недобросовестным работодателем. При этом недовольство вызывает и просто пренебрежительное отношение, и задержки зарплаты, и звонки в нерабочее время (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Действительно ли в России все так плохо с корпоративной культурой? Или просто наши сограждане любят жаловаться?

- Проблема недобросовестности работодателей безусловно существует, - говорит психолог Алексей Муразанов. - И в первую очередь потому, что в России, к сожалению, никуда не делись система серых зарплат. Когда отношения никак не отрегулированы, а Трудовой кодекс применить нельзя, работодатель часто считает подчиненных чуть ли не своими крепостными. К тому же Россия - страна консервативная, и здесь часто руководителями становятся личности со специфическим складом характером: властители и тираны.

По словам Муразанова, в России и начальники, и подчиненные часто забывают, что ценить надо не только трудозатраты на выполнение какой-то задачи, но и потраченное на это время. И если энергию можно восстановить, то восемь часов жизни - уже не вернутся. Поэтому у людей часто складывается ощущение, что их недооценивают, отметил психолог.

КОНКРЕТНО

В чем заключалась недобросовестность вашего начальства?

- В пренебрежительном отношении к работникам и их труду — 60%

- В задержках зарплаты — 35%

- В злоупотреблении — 28%

- В невыполнении обязанностей работодателей — 25%

- В звонках от руководства в нерабочее время и во время отпуска — 20%

- Из-за действий начальства сотрудники регулярно задерживаются на рабочем месте — 18%

- От работодателей сложно добиться повышения — 11%

- Другое (чаще всего сокращения и увольнения персонала без предупреждений и объяснения причин) — 10%.

(По данным Работа.ру и СберСтрахование. Опрошено 3500 человек).

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