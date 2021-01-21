В Москву и Центральную Россию идёт аномальная оттепель

На следующей неделе оттепель усилится Фото: Евгения ГУСЕВА

Январь 2021 года с точки зрения погоды - как контрастный душ. Начался с оттепели в новогоднюю ночь, и вся первая декада была совсем не зимней - на 3 градуса теплее климатической нормы. Потом удивил серьезными морозами: в Подмосковье ночная стужа достигала -31 градуса, а в соседних областях -36. В среднем же температура второй декады января на 7 градусов ниже, чем обычно.

А теперь - снова тепло! Вместо холодного антициклона, который закачивал к нам ледяной воздух из Арктики, погоду в Москве и всей Центральной России будет определять мощный атлантический циклон по имени "Кристоф". Теплый фронт циклона в четверг, 21 января, пересекает Московскую область. С утра метет снег, а температура растёт - к вечеру потеплеет до -6.

В ночь на пятницу, 22 января, такая же картина: -4...-6 градусов и снег. Днем в пятницу и в выходные до +2...+3 градусов, а это уже на 10 градусов выше климатической нормы. Пасмурно, временами с мокрым снегом. Не исключен даже ледяной дождь. На дорогах очень скользко, а на крышах могут вырасти сосульки, будьте осторожны!

На следующей неделе оттепель усилится. К среде, 27 января, Гидрометцентр России обещает +5 градусов. По температуре почти весна, жаль, что погода останется облачной и промозглой. Похолодания не ожидается как минимум до конца января.

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