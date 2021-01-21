В сети появилось видео, как соседи спасают пьяного водителя, протаранившего их автомобили

Пьяного водителя вовремя вытащили из машины подоспевшие соседи.

О том, что алкоголь и вождение транспорта несовместимы, пожалуй, помнит каждый, но некоторые продолжают игнорировать это правило. Обычно такие истории заканчиваются плачевно. Но после аварии с участием Михаила Ефремова всё больше людей считают свои долгом остановить пьяницу за рулём. Что и удалось сделать в одном из дворов Нижнего Новгорода несколько дней назад.

Жители соседних домов по улице Сергея Акимова обратили внимание на странные звуки с улицы, на парковке громко ревел двигатель автомобиля, а из-под капота машины валил дым. Синий Шевроле пытался выехать с парковки, но манёвры водителю давались с трудом. Ему явно мешали соседние автомобили, и несколько машин он уже успел задеть. Действо продолжалось около получаса. Владельцы припаркованных рядом авто забеспокоились за свой транспорт и стали спускаться вниз. Водитель Шевроле не сдавался и яростно давил на газ.

Всё происходящее удалось зафиксировать камере "Умного" домофона. На записи видно, как мужчина садится за руль и пытается выехать назад и развернуться, долгие попытки не дают нужного результата, а автомобиль то и дело цепляет припаркованные рядом машины. В результате, нервы водителя сдают и он решает проложить себе путь через тротуар к самому подъезду. Манёвр заканчивается очередным столкновением с припаркованным около подъезда авто. К тому времени на парковку уже стянулась целая делегация из соседей.

Один из них открывает дверь остановившегося Шевроле и заставляет водителя выйти из машины. В этот момент становится понятно, что мужчина за рулём Шевроле сильно пьян. Он послушно покидает автомобиль, но с трудом держится на ногах. На всякий случай сосед вытаскивает ключи из замка зажигания. А другие очевидцы уже звонят в полицию.

—Пьяный за рулём во дворе, уже 4 машины стукнул. Мы его пока задержали, приезжайте, чтоб дальше никуда не поехал, — говорит женщина в трубку телефона, вызывая полицию

Пока не известно, куда пьяный водитель собирался ехать в таком состоянии и к какой трагедии могла привести эта поездка, окажись он на городских улицах. В какую сумму обойдётся ремонт владельцам пострадавших автомобилей, ещё предстоит установить. А с пьяницей теперь разбирается полиция, после произошедшего за руль он сможет сесть не скоро.