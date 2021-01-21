24 часа в холодильнике и открытие 1000 киндер-сюрпризов за раз: самые популярные российские ролики на YouTube

Агентство Brand Analytics в декабре 2020 года проанализировано более 77 миллиона публикаций в русскоязычном сегменте YouTube. Фото: Shutterstock

Самыми популярными YouTube-блогерами России стали Влад Бумага из Беларуси, майнкрафтер EdisonPts и политик Алексей Навальный.

Летом 2020 года популярность среди русскоговорящей аудитории оставалась в основном за летсплеерами - 50% всех лайков и комментариев приходилась именно на их ролики, это 38,7 миллиона реакций. Тогда летсплееры заняли сразу 13 позиций рейтинга из 20. Уже в декабре популярность перешла к челленджерам, и 42 миллиона реакций собрали видео про экстремальные прятки, 24 часа, проведённые в холодильнике, и открытие тысячи киндер-сюпризов. Рейтинг есть в распоряжении KP.ru.

Ради исследования агентство Brand Analytics в декабре 2020 года проанализировано более 77 миллиона публикаций в русскоязычном сегменте YouTube и посчитало все реакции пользователей под видео за один месяц.

Самыми популярными YouTube-блогерами России стали Влад Бумага из Беларуси, майнкрафтер EdisonPts и политик Алексей Навальный.

Помимо Влада Бумаги, EdisonPts и Навального, в пятёрку лучших вошли Анатолий Шарий и Holdik. Среди новичков в рейтинге есть канал с экстремальными видео, пранками и челленджами Magic Five, который набрал за декабрь 3,5 миллиона реакций, сразу ворвавшись на восьмую позицию списка.

В топ-20, вытесненные ранее, вернулись Моргенштерн (единственный представитель музыкальной индустрии в списке) и Дима Масленников. Автор видео с призраками и ночевками на заброшенных объектах резко поднялся на шестое место с 3,7 миллиона реакций. А главного блогера, обозревающего гаджеты, Wylsacom, вытеснил из рейтинга молодой коллега ГЛЕНТ.

Наиболее популярными темами роликов для русскоговорящих пользователей стали ночёвки на кладбище, игра Among US Minecraft и политика. Также три политических канала вошли в топ-20. Кроме Алексея Навального и Анатолия Шария, в рейтинг попал телеканал Дождь, занявший 14 место с 10,6 миллиона реакций.

По данным ноябрьского исследования Brand Analytics, за 2020 год месячная активность выросла более чем в 10 раз. В начале года она составляла 0,6 миллиона лайков и комментариев в сумме, а в декабре - 7,7 миллиона.