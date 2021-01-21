«Высокая температура и положительный тест на COVID-19»: Александра Гордона экстренно госпитализировали

Телеведущий находится в одной из столичных больниц Фото: Борис КУДРЯВОВ

56-летний телеведущий и писатель Александр Гордон был госпитализирован в столичную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- У Саши высокая температура и положительный тест на covid-19, - рассказал kp.ru друг телеведущего. - Александр чувствует себя нормально, в реанимации не находится.

Напомним: в это пандемическое лето Александр Гордон расстался со своей молодой женой Нозанин Абдулвасиевой. Две последние жены Александра Гордона были его студентками: Нозанин Абдулвасиева и Нина Щипилова.

Первой женой Александра Гарриевича стала писательница Мария Вердникова. От этого брака у Гордона есть 32-летняя дочь Анна. Через восемь лет брака Гордон влюбился в эффектную блондинку Екатерину, которая сейчас носит его звездную фамилию. Их отношения продлились шесть лет. После развода с Екатериной Гордон писатель «пропал» от своей студентки - 18-летней Нины Щипиловой. Но этот союз выдержал всего два года. Александр Гарриевич снова влюбился. И снова в свою студентку Нозанин Абдулвасиеву. Для Александра это был четвёртый брак. Для Нозы-первый. У них два сына - 6-летний Александр и 3-летний Федор.