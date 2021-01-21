Массовая вакцинация от коронавируса: какие осложнения бывают после укола и может ли привитый заразить домочадцев

Продолжаем отвечать на народные вопросы о прививочной кампании от COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

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Чем шире вакцинация, тем больше накапливается вопросов о ее нюансах для людей с разным состоянием здоровья. Продолжаем разбирать типичные ситуации вместе с экспертами.

- Какие осложнения бывают после вакцинации «Спутником V»? Моей бабушке 84 года, можно ли ее прививать?

Анжела

- В памятке, которую выдают пациенту после укола «Спутником V», отмечается, что возможны такие поствакцинальные осложнения (ПВО):

- боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины - 4,7% получивших прививку;

- повышение температуры более 37 градусов, ломота в теле и мышцах, озноб или чувство жара, головная боль - около 6% случаев;

- заложенность носа, насморк или першение в горле - 1,5% пациентов.

Всех этих реакций пугаться не стоит - они ни в коем случае не говорят о заражении ковидом из-за прививки, подхватить инфекцию от самой вакцины «Спутник V» (равно как и от «ЭпиВакКороны») абсолютно невозможно, поясняют разработчики. Как правило, поствакцинальные осложнения краткосрочны, быстро проходят, рассказал «КП» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Если тяжело переносить высокую температуру или беспокоят сильные боли, медики советуют принять парацетамол либо ибупрофен (обязательно посмотрите противопоказания к тому или иному лекарству в инструкции!)

Преклонный возраст на сегодня не является противопоказанием к вакцинации «Спутником V». Более того, по наблюдениям привитых, зачастую чем старше человек, тем реже и меньше у него бывает побочных реакций после укола.

В то же время следует отметить, что официальной публикации о видах и частоте осложнений при антиковидной вакцинации широкого круга лиц в России пока не было. Специалисты с нетерпением ждут, когда будет обнародован такой документ.

- Я сделал прививку, а другие члены моей семьи, включая пожилых родителей, еще нет. При этом я бываю в общественных местах, езжу на метро. Если я вакцинирован, то полностью исключен риск, что могу передать инфекцию своим непривитым домочадцам?

Андрей

- Нет, полностью исключить такой риск нельзя. Врачи-инфекционисты поясняют: антиковидная прививка, как и любая другая, не гарантирует на 100%, что вы не подхватите инфекцию. Главное преимущество вакцины - защита от тяжелых осложнений и летальных исходов болезни. Случаи заражения и легкого протекания COVID-19 у привитых в России уже известны. Соответственно, даже перенося инфекцию в легкой форме или бессимптомно, вакцинированный человек может передать ее окружающим. А если они, в свою очередь, еще не привиты, то могут заболеть и в тяжелой форме.

Именно поэтому, пока у нас нет широкой иммунной прослойки (большинства привитых или переболевших), Роспотребнадзор сохраняет требование носить маски в общественных местах.

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