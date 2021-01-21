"Сепсис, давно не ел": Армен Джигарханян перед смертью весил 60 кг

Перед своей кончиной Армен Борисович серьезно потерял в весе. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Виталина Цымбалюк-Романовская дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих отношениях с Арменом Джигарханяном. Киевская пианистка также сообщила, что после смерти актера в ее распоряжении оказалась бумага, где были перечислялись все диагнозы Армена Борисовича и говорилось, в каком состоянии он был перед смертью.

Виталина Цымбалюк-Романовская была третье женой Армена Джигарханяна. Однако их брак просуществовал чуть больше года. По словам артистки, их специально развели, чтобы отобрать у них имущество. Друзья актера очернили ее в глазах Армена Борисовича, заявив, что она мошенница.

"Джигарханян оказался в руках так называемых друзей, которые перевозили его с места на место, из-за чего он нигде не чувствовал себя дома. Я принципиально не называю их имен. Это люди не из театра. И не из семьи. Он ломал себе жизнь в этот момент. Ему внушили, что я что-то украла, что-то переводила, оформляла и меня нужно посадить. Проверить это он никак не мог, потому что в документах он не разбирался", - заявила Виталина в эфире очередного выпуска YouTube-шоу "Алена, блин!".

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская, 2017 г. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Актер постоянно проживал в съемных квартирах, а при этом у него было собственное жилье. В частности, народный артист СССР владел квартирой в Глухово и являлся владельцем трех квартир, которые продал в разное время, но из-за плохой памяти забыл. Об этом Виталина узнала случайно.

"Когда он разводился с Татьяной Сергеевной, она подала на раздел имущества. Из Росреестра пришел ответ о зарегистрированном на нем до сих пор имуществе. Там были объекты, которые он не помнил. Тогда я спросила у его друга, что это за объекты, на что он мне ответил: «Мы их давно продали»", - рассказала она.

При этом пианистка уточнила, что квартиры Джигарханяна была распроданы при помощи доверенностей, которые актер писал на своих друзей. Пианистка также отметила, что после их расставания бывший муж оказался под охраной. К нему никого не допускали, даже родню.

Вспомнила Цымбалюк-Романовская и о своем последнем разговоре с артистом. Неприятная беседа оставила у нее осадок на душе. "Он меня не обидел. Он не понимал, что делает", - заявила пианистка.

На церемонии прощания с Арменом Джигарханяном, ноябрь 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда Армен Борисович умер, в распоряжении его бывшей жены оказалась бумага, где перечислялись все его диагнозы и говорилось, в каком состоянии он был на момент госпитализации в клинику. "Есть документ, подтверждающий, что Армен Борисович был именно в таком состоянии - я видела этот документ, он официальный", - сообщила Виталина.

По ее словам, Джигарханяна "очень быстро угробили". "У него давно было много диагнозов. Ничего нового нет. Пролежни четвертой степени, сепсис, начальная стадия гангрены. И плюс еще он, видимо, давно не ел, потому что весил 60 кг приблизительно. В таком состоянии прибыл в больницу. Его никто не посещал, ничего не делалось по его уходу. Это адские муки, когда человек гниет заживо. Не знаю, как можно такое пережить", - сообщила Виталина о страшном состоянии актера перед смертью.

При этом Цымбалюк-Романовская полагает, что это не было сделано специально. Просто люди не знали, к каким печальным последствиям может привести отсутствие необходимого ухода за столь больным актером.

Женщина считает, что воссоединение ее бывшего мужа с Власовой было придуманным трюком. Она полагает, что эту ложь транслируют ради сохранения вымышленного образа великого артиста.