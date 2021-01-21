Игорь Краснов дал интервью о первом годе в должности генпрокурора России. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Игорь Краснов дал интервью о первом годе в должности генпрокурора России.
"Вы отслеживаете ситуацию вокруг Алексея Навального? Кто он все-таки: злоумышленник или жертва?"- спросил Игоря Краснова в своем блиц-интервью начальник отдела происшествий “Ъ” Максим Варывдин.
"С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны", - ответил ему Краснов.
Генпрокурор России высказался о Навальном
Фото: REUTERS
Игорь Краснов отметил, что перед принятием решений он "заслушивает мнения и предложения подчиненных, проработавших ту или иную задачу". Но в итоге решения всегда принимает самостоятельно и всегда готов нести за них ответственность.
"Стараюсь подходить к этому процессу взвешенно и обдуманно", - подчеркнул Краснов.