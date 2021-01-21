Московские аналитики поделились с регионами хранилищем данных

Аналитический центр департамента экономической политики и развития Москвы разработал Единое хранилище данных (ЕХД). Это уникальная база показателей социально-экономического положения Москвы и российских регионов. Проект ЕХД был представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, и вошёл в сотню финалистов, отобранных АСИ, и уже размещен на платформе «Смартека». Практика доступна для изучения и тиражирования во всех регионах. При этом команда практики и сотрудники АСИ выступят в роли наставников и помогут во внедрении проекта.

Единое хранилище включает данные Росстата, Федеральной налоговой службы, МВД, МЧС, Росреестра, ФТС, Центрального банка России, Минфина России, Казначейства России. В системе можно найти данные о средней заработной плате по категориям, доходах и расходах региональных бюджетов, сведения об объемах внешней торговли и многое другое. При этом подключиться к хранилищу можно не только из столицы, но и из любого региона страны, а также из-за рубежа. Кроме того, предусмотрена подписка на уведомления об обновлении данных.

«Единое хранилище данных Аналитического центра Москвы содержит свыше 10 тысяч достоверных и актуальных показателей более чем из 20 официальных источников и позволяет быстро находить верифицированные статистические данные», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Важно, что вся информация, которая хранится в ЕХД, официальная и достоверная. Ресурс является агрегатором государственной статистики и открытых данных федеральных и городских органов власти. Все подкрепляется документами и исходными отчетами, которые можно изучить более подробно.

«ЕХД позволяет существенно сэкономить время при подготовке аналитических отчетов и справок: писать запросы в другие органы власти не нужно, вся информация собрана в хранилище», - отметил директор центра АСИ «Лучшие практики» Илья Мамыкин.

Единое хранилище данных пригодится в работе экспертам, аналитикам, экономистам, финансистам, журналистам, студентам и многим другим специалистам. ЕХД полезно и в повседневной жизни: на портале можно узнать средние розничные цены в продуктовых магазинах в каждом округе или даже количество пунктов велопроката и дальнейшие планы по их установке.

В ЕХД можно работать с нужной информацией в режиме одного окна, есть удобный поиск, настройка и экспорт данных, а также доступ к информации в три клика.

«Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет быстро находить нужные статистические данные, легко анализировать и наглядно визуализировать их с помощью встроенных инструментов. В этом году в ЕХД появилась англоязычная версия, которая упростила доступ зарубежных пользователей к статистике Москвы и регионов России», — подчеркнул руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

По мнению экспертов, Единое хранилище данных является одним из ключевых инструментов в работе со статистическими данными. А анализ таких данных и ключевых макро- и микроэкономических показателей в динамике позволяет выявлять актуальные экономические тренды и прогнозировать серьезные изменения в будущем.

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