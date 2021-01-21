«Товарищ и брат, выходи за меня, а?»: Константин Ивлев собрался жениться во второй раз

Шеф-повар и телеведущий обратился к своей молодой подруге с экрана телевизора Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

47-летний шеф-повар, звезда кулинарных и не только шоу на канале «Пятница!» обратился к своей 28-летней подруге Валерии Куденковой с экрана ТВ. Ивлев сделал ей предложение в программе «Четыре свадьбы» (по четвергам, 19.00), новый сезон которой стартовал в эфире. Зрители увидят свадебные торжества, съемки которых проходили в минувшем году в разгар пандемии коронавируса.

«Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! - сказал Ивлев.

- Я хочу, чтобы ты была та, о которой поет Баста: «Найти свою одну единственную». Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и вообще все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке. Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Выйдешь? Давай сыграем свадьбу, зажжем, как мы это любим. Лера, выходи за меня!»

28-летнюю красотку Валерию Куденковой в Сети часто называли разлучницей, ведь к ней Ивлев ушел от жены Марии после 23 лет брака. Однако сам Ивлев заявлял, что отношения с Марией разладились до того, как он встретил Валерию. Летом минувшего года повар признавался, что у него более чем серьезные намерения, и они с Валерией планируют завести детей (от первого брака у Ивлева взрослый сын и маленькая дочь).

В отношениях с Куденковой Константин Ивлев сказочно преобразился: похудел на 22 кг, стал вести здоровый образ жизни. В сентябре пара переехала в новый дом на Новорижском шоссе (прежнюю недвижимость Константин оставил бывшей жене с детьми). Тогда Ивлев уже сделал подруге предложение – прямо посреди коробок после переезда, но теперь его матримониальные намерения прозвучали публично. Разумеется, Валерия ответила на предложение Ивлева согласием. О дате свадьбы влюбленные пока не распространяются.

Как сообщает пресс-служба канала «Пятница!», предложить руку и сердце точно также, как это сделал Ивлев, может любой желающий. Для этого нужно записать видео, загрузить его на сайт zags.friday.ru и указать адрес инстаграм-аккаунта своей второй половинки. Лучшие предложения попадут в эфир, причем канал обязуется предупредить адресата об этом, выслав уведомление в инстаграм.