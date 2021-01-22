Замучили звонками с незнакомых номеров: кто молчит в трубку

Эксперты отмечают, что количество спам-звонков в России в последнее время заметно выросло. Фото: Shutterstock

Наверное, в России почти не осталось людей, кого бы не замучили звонками с неизвестных номеров. Иногда звонят с целью что-то прорекламировать, а порой это откровенное мошенничество, как звонки от якобы службы безопасности банка, которые, на самом деле, призваны выманить у вас данные вашей карты (как защититься, читайте здесь).

Те, кто получает эти навязчивые рекламные звонки, давно заметили, что их количество заметно выросло. Они серьезно отвлекают и действуют на нервы. Люди, избегая их, боятся пропустить действительно полезный вызов. «Комсомолка» писала о том, что скрывается за такими звонками и как на них реагировать.

Но вопросы у наших читателей остались. На многие из них отвечает опытный эксперт, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

ПРО ПОДМЕНУ НОМЕРОВ

- В рекламе и продвижении есть такой термин «холодный обзвон». Человек получает зарплату за определенное количество звонков клиентам независимо от того, воспользуются ли они услугой. А значит, нет необходимости им даже начинать что-то предлагать. Их единственная цель дозвониться, после чего звонок им будет оплачен. Это правда или выдумка?

- Да, действительно, это одна из причин «немых» звонков, - отвечает Муртазин.

- Иногда, когда берешь трубку, на том конце провода можно услышать музыку. Что это?

- Значит, до вас дозванивается робот. А потом идет переключение и говорить с вами будет оператор. Нет смысла ждать соединения, если и так понятно, что это спам-звонок. Кладите трубку и занимайтесь своими делами.

- Бывает, что человек, получивший звонок с неизвестного номера на мобильный, перезванивает по нему со стационарного телефона, но слышит в ответ, что «номера не существует».

- Существует специальное оборудование GSM-шлюз для подмены номеров. Оно может симулировать любой номер, вплоть до того, что может показывать, что вы сами себе звоните. Спамеры используют его для того, чтобы им обратно не звонили или не блокировали номер. Да, перезвонить на такой номер невозможно. И это лишний раз подтверждает, что звонок вряд ли полезный.

Попавшись на удочку телефонным спамерам, вы в лучшем случае подпишитесь на ненужную услугу, в худшем - можно лишиться денег. Фото: Shutterstock

ПРО ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИЦИИ

- Есть ли такие проблемы в других странах?

- Да. Голосовой спам это не локальная российская история, а общемировая. Она в том или ином виде регулируется местными законами. Как правило, в большинстве стран такие звонки запрещены. И за это положено наказание: отключают номера, находят компании, рекламирующие эти услуги и прочее. Этим может заниматься министерство телекоммуникаций, интернет-регулятор, вариантов много. У нас тоже есть закон, защищающий от спама, но его исполнение хромает, потому что нет конкретных людей в государстве, которые за это отвечают.

- Многие в России считают, что этим должна заниматься полиция.

- Это вообще не в области их полномочий. Инструментария для того, чтобы с бороться со спамерами полиция не имеет. Соответственно, делать этого не будет.

ПРО ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

- Можно на такие звонки жаловаться и, если да, то куда?

- Да, по закону о рекламе такой голосовой спам запрещен, если вы не давали на него разрешения. А вы не давали разрешение. Значит, это нежелательная реклама. Соответственно да, на них можно жаловаться. Но этого почти никто не делает. Нужно обратиться к оператору, и он заблокирует такие номера. Зачастую операторы сами блокируют эти спам-звонки, но только для абонентов, которые подписались на соответствующую услугу.

- Почему не всем?

- Есть закон о связи, который сегодня запрещает операторам в одностороннем порядке блокировать те или иные звонки. Оператор нейтрален, он должен обеспечивать работу сети. Он не должен цензурировать что-либо. И если вы подписываетесь на эту услугу, то прямо и неприкрыто даете оператору разрешение блокировать за вас звонки, после чего он может это делать. Поэтому за эту услугу берут некую плату. Эта услуга блокировки голосового спама есть у каждого оператора, но может называться по-разному Стоит порядка 3 рублей в день. Звонки либо автоматически блокируются, либо на экране телефона появляется надпись, что это спам.

- Есть множество приложений для борьбы с телефонным спамом, такие как Getcontact, определитель от Яндекс, Тинькофф, Whocall и прочие. Они бесплатны, почему бы не пользоваться ими?

- Эти программы разные, но принцип работы один и тот же. Вы отдаете все свои данные этим приложениям. Они видят вашу записную книжку «от и до» и сохраняют ее у себя. Фактически выкачивают все ваши телефоны. Вы отдаете ваш номер в общее использование, соответственно, попадаете в общие базы, которые и используют обзвонщики. Так что такие определители - не самая лучшая история.

Доверчивые пенсионеры - желанные "клиенты" телефонных мошенников. Фото: Shutterstock

ПРО ПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ

- Бывает такое, что снимают деньги за входящий звонок?

- Когда вам звонят, это в любом случае бесплатный звонок. Если раздается звонок и тут же кидают трубку, то перезванивать на такие номера не стоит. В любом случае за звонок заплатите деньги, так как звоните вы. Но тарифицироваться звонок может по-разному: это может быть другой регион, это может быть платный номер.

- Как понять, что номер может быть платным?

- Вы этого никак не поймете. Это может быть обычный городской номер, может быть сотовый номер.

- Как еще можно себя обезопасить?

- Никак. Если стали получать много нежелательных звонков, на время подключите этот «блокспам», и будет вам счастье. Через две недели-месяц можно отключить услугу и посмотреть, сколько спам-звонков вы пропустили и стоит ли платить за блокировку спамеров дальше.

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