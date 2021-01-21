Бумеранг добра: Семья взяла в приюте четверых сирот, а через год у них родилась четверня

Джейкоб и Максин Янг с приемными детьми. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Джейкоб и Максин Янг всегда мечтали о доме, где бы бегало множество малышей - и совсем не важно - свои это будут детишки или усыновленные.

Через год после свадьбы пара решила подать заявку на усыновление. На это их подтолкнула личная трагедия - Максин не могла забеременеть, несколько раз подряд у нее случались выкидыши. В 2017 году семья прошла обучение и наконец смогли забрать из приюта четверых братьев и сестер. Старшему - 4 года, а самому младшему - всего несколько месяцев.

Видимо, за сделанное доброе дело вселенная послала Янгам собственного ребенка. Мальчика назвали Генри.

Но на этом подарки судьбы не закончились. Через некоторое время врачи снова обрадовали Джейкоба и Максин - скоро им предстояло снова стать родителями. И на этот раз Максин должна была родить... четверню!

Семья с пятью малышами жила на одну заплату Джейкоба, денег катастрофически не хватало. Из-за сложной беременности врачи решили перестраховаться и поместили Максин в больницу за несколько недель до родов.

Джейкобу пришлось взять неоплачиваемый отпуск и сесть дома с малышами. Свекровь, желая помочь сыну, оставила заявку на краундфандиговой платформе, рассказав о финансовых трудностях Янгов.

На просьбу о помощи откликнулись сотни человек, сумма в 12 тысяч долларов оказалась собрана довольно быстро. Все эти деньги пойдут на восстановление мамы и четверых новорожденных Сайласа, Тео, Бека и Сесилия, которые провели несколько недель в отделение интенсивной терапии.