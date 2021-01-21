Ходченкова в честь 38-летия снялась без юбки

Светлана Ходченкова 21 января отмечает 38-летие. Фото: Инстаграм.

Светлане Ходченковой 21 января исполнилось 38 лет. В честь нового года своей жизни звезда фильма «Росомаха» опубликовала в Инстаграме пикантный кадр. На фото актриса позирует в постели, демонстрируя свои идеально длинные ноги. Из одежды на имениннице — только рубашка, чулки в сеточку и туфли на шпильке.

- Но сначала шампанское! - объявила артистка в подписи под фото.

- Но сначала шампанское! - объявила артистка в подписи под фото.

В комментариях подписчики поздравляют Ходченкову с днем рождения и, конечно, интересуются, кто сфотографировал актрису в этот важный для нее день. Светлана тщательно оберегает свою личную жизнь и не делится с поклонниками ее подробностями. Даже если рядом с ней сейчас и есть мужчина, артистка скрывает своего избранника.

В конце 2019 года появились слухи о том, что Светлана встречается с резидентом «Камеди клаб» Семеном Слепаковым. Однако ни актриса, ни шоумен эту новость не подтверждали. В одном из интервью Светлана сообщила, что им совершенно беспочвенно приписали роман после того, как сфотографировали вместе на светском мероприятии.

Поклонники поздравляют актрису с днем рождения. Фото: Инстаграм.

Светлана Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем. Брак артистической пары продлился пять лет, они расстались в 2010 году. В 2015 году экс-супругам пришлось вновь встретиться на одной съемочной площадке: они согласились на главные роли в фильме «Воин». В картине они играли мужа и жену. Яглыч и Ходченкова работали абсолютно профессионально, забыв былые обиды.

Бизнесмен Георгий Петришин начал встречаться со Светланой в 2011 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После развода у актрисы были длительные отношения с владельцем рекламного агентства Георгием Петришиным. Они начали встречаться в 2011 году, и дело у влюбленных шло к свадьбе. 34-летний бизнесмен публично сделал Светлане предложение руки и сердца. В мае 2015 года Георгий после спектакля, в котором играла Ходченкова, вышел на сцену, опустился на одно колено и преподнес ей кольцо. Светлана сказала «да», но в итоге год спустя они расстались.

В мае 2015 года Петришин сделал Ходченковой предложение на сцене театра. Фото: Инстаграм.

По слухам, после их разрыва Петришин крутил романы с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой. Сейчас бизнесмен встречается с 22-летней моделью Алесей Кафельниковой — дочкой известного теннисиста Евгения Кафельникова.