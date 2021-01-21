В Хакасии возобновлено строительство нового дома для известной отшельницы Агафьи Лыков

Фото: facebook.com/victor.nepomnyaschiy

Директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий сообщил, что строительство дома для Агафьи Лыковой возобновлено.

«Очень много вопросов поступает о строительстве дома для Агафьи Лыковой от Олега Дерипаски. Да, на днях были возобновили строительные работы. С трудом, но строителей удалось доставить на место и работы уже идут полных ходом», - цитирует Виктора Непомнящего информационное агентство «Хакасия».

Напомним, в конце 2020 года директор заповедника «Хакасский», в окрестностях которого живет Агафья Лыкова, сообщил, что основные строительные работы по возведению нового дома завершены. Новое жилье выведено под крышу, осталось лишь вставить окна и провести внутреннюю отделку. По просьбе отшельницы на время поста все работы на заимке приостанавливались. В связи с чем строители были вывезены с территории.

Кроме того, директор заповедника поблагодарил Олега Дерипаску за помощь в организации визита доктора, который провел профилактический медицинский осмотр Агафьи Карповны.