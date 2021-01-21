Чего России ждать от Джозефа Байдена

О чем может договориться с нами 78-летний демократ сменивший республиканца Дональда Трампа в Белом доме Фото: REUTERS

Что ждать России от нового, 46-го президента США, который начал с того, что вернулся во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату?

«КП» обратилась к директору Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрию Рогулеву:

- Что главное должно произойти в отношениях России с США в близком будущем?

- Надеюсь, начнутся переговоры по ограничению стратегических вооружений. При условии безоговорочного и безусловного продления договора. Вроде бы нынешняя администрация готова продлить. Значит, открывается возможность вести переговоры.

- Их не было много лет?

- Еще со времен Обамы и Медведева. С тех пор только закрывались, прекращали действие.

- Вот «Открытое небо» закрылось...

- Тут сказать не могу. Это договор более противоречивый, что ли... Там есть разные точки зрения. А тут вроде бы имеется согласие конгресса. Для двух стран это более позитивный момент - хоть какая то активность на политическом фронте появится. И заинтересованность.

- «Северный поток-2» дадут достроить?

- По «Северному потоку» питать иллюзии не надо — американцы с 70-х годов были против. Еще когда СССР начал тянуть газопроводы в Западную Германию. И тут их позиция принципиально не изменилась. Вопрос в другом. Насколько далеко они готовы пойти в своем давлении на союзников? И, возможно, будут проталкивать свои углеводороды не настолько жестко, как это делал Трамп.

- Что для них важнее?

- Восстановить нормальные отношения с союзниками, скорее. Или все таки давить о конца? Тут предсказать труднее

- Байден хорошо знает ситуацию на Украине...

- Позиция Байдена в вопросах постсоветского пространства будет, скорее, нам в минус. Но по Украине он вряд ли будет много высказываться.

- Болезненно лично для него?

- Там еще расследование до сих не завершено, где фамилия его сына фигурирует. Республиканцы в Вашингтоне в случае чего откроют этот ящик. Что касается помощи Украине , и давлению на Россию через страны постсоветского пространства, то вмешательство американское возрастет.

- Повсюду?

- И в Украине, и в Белоруссии, и в Грузии. Они станут более благожелательны к тому, чтобы Украина с Грузией оказались поближе к НАТО. Одна из целей будет - не дать усилиться России за счет постсоветского пространства. Клинтон же говорила «мы никогда не допустим возращения СССР». Для них это принципиально.

- Есть в новой администрации те, кто нас просто ненавидит?

- А спросите, есть ли там те, кто хоть немного нам симпатизирует? В составе высшего руководства даже если кто-то и думает так — никогда не скажет открыто. Но там появились люди более здравомыслящие.

- Например?

- Люди, вроде Уильяма Бернса. Дипломата назначили директором ЦРУ. Это не случайное назначение. Байден хочет услышать правду от разведсообщества. Плюс контроль за ними побольше. Они наворотили много - и с тайными тюрьмами, и с пытками. Думаю, Бернс поможет Байдену выпутаться из этих скандалов.

- Выводить войска он продолжит?

- Началось это еще при Обаме, когда Байден был вице-президентом. Выводить начали, а закончилось это ИГИЛом (запрещен в России — ред.) в Ираке. И они вынуждены были приостановить процесс. На Ближнем и Среднем Востоке контингенты будут сохранять. А вот продолжат ли начатые Трампом с талибами переговоры — вопрос.

- Наши интересы в Сирии входят в клинч с американскими?

- Уступать России в нынешней администрации в регионе никто не будет.

- Контакт Байдена с Путиным в этом году произойдет?

- Никакой встречи с Путиным не будет, пока эпидемия не закончится в той же Америке. И для встречи нужны основания — как минимум какое-то соглашение. Спешить встречаться с Путиным Байден не будет. На первом месте — встречи с союзниками. Ведь того же Трампа и критиковали за встречу с Путиным в Финляндии, потому что она ничего не решала, там ничего серьезного не подписывали.

- Байден лучше знает нашу страну, чем Трамп?

- Трамп тоже в России бывал и лично был знаком с некоторыми бизнесменами. Но дело не только в самом Байдене, который, например, выступал в МГУ с речью, на которой я был. Он же еще с Громыко встречался в СССР. Важнее то, что у него более профессиональная команда. Скамейка запасных большая. Он не будет испытывать сложности в комплектовании кабинета - в отличие от Трампа, у которого 30% незанятых должностей в администрации так и осталось. К нему шли либо отставные генералы, либо бизнесмены.

Байден без труда найдет людей. Но это не обязательно для России плюс. Мы надеемся, что идеология уступит место реализму. Но нынешняя администрация окажется весьма идеологичной. У них будет смесь идеологии с реализмом. Не очень предсказуемая.