Осторожно - фейк по методичке: «Полиция» срывает погоны

Кадры из популярных в Тик-Токе видео о срывающих нашивки "полицейских".

«Силовики переходят на сторону народа!» - такие вбросы я слышал практически на всех «цветных революциях». Такая духоподъемная (но, как правило, ничем не подкрепленная) информация распространяется для поддержания боевого духа протестующих. Вот, дескать, и сержант Петров, сын соседки тети Вали, как рассказала ее подруга своему брату, уволился и примкнул к протесту. Значит, за правое дело стоим!

К примеру, в августе в Белоруссии случилась целая эпидемия «переходов на сторону протеста спецназовцев", которые снимали с себя форму и выбрасывали ее в мусорные баки. Впечатляющее зрелище, нечего сказать. Только когда журналисты копнули глубже, то оказалось, что «спецназовцы» - либо сильно бывшие, либо вообще люди, ничего общего с погонами не имевшие.

Ту же самую технологию сейчас обкатывают и в России. В ТикТок стали появляться видеоролики, на которых "стражи порядка, разочарованные властью", срывают с себя погоны и шевроны. Мол, не можем больше служить режиму, уходим из органов на сторону добра.

Правда, физиономии у всех «разочарованных» уж слишком гламурные либо откормленные… А это - точно спецназ?!!

Телеграм-канал ОМОНТВ уже разоблачил некоторых «перебежчиков». Один оказался Владиславом Ларичевым, которого год назад уволили из органов за вымогательство и самоуправство. В довесок он получил условный срок. Еще один – Руслан Агарков – студент Кубанского государственного технологического университета, никогда в полиции не служивший. Еще один «офицер» оказался фитнес-тренером Дмитрием Нежибовским, к органам правопорядка отношения не имеющим.

Владислава Ларичева уволили из полиции год назад.

Студент Руслан Агарков никогда не служил в полиции.

"Полицейский" Дмитрий Нежибовский.

Что дальше? Псевдопенсионеры? Инвалиды? «Дочки» офицеров?

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