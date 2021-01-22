Анекдоты: Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу

Техас.
- Мама, Билл собирается мне сделать предложение!
- Он уже сказал об этом?
- Нет, но свою жену он уже застрелил.
* * *
У большинства россиян нет уверенности в завтрашнем дне. В самом деле, какое оно будет - завтрашнее дно?!
* * *
- Был на курсах «Жизнь без мата».
- Да ну?! И как?
- Вы меня весьма раздосадовали... Подите прочь…
* * *
Сотрудник кол-центра быстро пришел к выводу, что его зовут Алёблин.
* * *
Вот когда жарят шашлык, у мясоедов слюнки текут. А у веганов тоже так, когда рядом газон косят?..
* * *
- Почему вы хотите развестись?
- Она специально готовила все без соли, чтобы я думал, что у меня ковид!
* * *
В связи с пандемией водолазов обязали работать в домашней ванне.
* * *
- Ты когда планируешь в Россию возвращаться?
- Пока не знаю, в Москве еще много дел.
* * *
Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал.
Тут же пришла СМС: «Ну и зря!»
* * *
Весь прошлый год думал, что копил на отпуск, а оказалось - на карантин.
* * *
Следствием установлено, что учебная ракета, обнаруженная на даче прапорщика Сидорчука, случайно упала ему в огород.
Установлено также, что вместе с ракетой в огород Сидорчука упали 10 пар солдатских сапог, 20 комплектов обмундирования и три ящика тушенки прямо с армейского склада.
* * *
Поздравляем! Вы выиграли бесплатную годовую подписку о невыезде.
* * *
Три дня не могут остановить девочку, которая прыгает на батуте в комнате с натяжным потолком.
* * *
Заходит мужик в бар и говорит бармену:
- Мне одну кружку пива.
- С вас двести рублей.
- А почему двести, всегда же по сто было?
- Теперь у нас сто рублей за пиво и сто рублей на ремонт бара.
Мужик, тяжело вздыхая, подает двести рублей. Бармен берет деньги, протягивает сто рублей сдачи и говорит:
- Пива нет.