Анекдоты: Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу

Техас.

- Мама, Билл собирается мне сделать предложение!

- Он уже сказал об этом?

- Нет, но свою жену он уже застрелил.

* * *

У большинства россиян нет уверенности в завтрашнем дне. В самом деле, какое оно будет - завтрашнее дно?!

* * *

- Был на курсах «Жизнь без мата».

- Да ну?! И как?

- Вы меня весьма раздосадовали... Подите прочь…

* * *

Сотрудник кол-центра быстро пришел к выводу, что его зовут Алёблин.

* * *

Вот когда жарят шашлык, у мясоедов слюнки текут. А у веганов тоже так, когда рядом газон косят?..

* * *

- Почему вы хотите развестись?

- Она специально готовила все без соли, чтобы я думал, что у меня ковид!

* * *

В связи с пандемией водолазов обязали работать в домашней ванне.

* * *

- Ты когда планируешь в Россию возвращаться?

- Пока не знаю, в Москве еще много дел.

* * *

Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал.

Тут же пришла СМС: «Ну и зря!»

* * *

Весь прошлый год думал, что копил на отпуск, а оказалось - на карантин.

* * *

Следствием установлено, что учебная ракета, обнаруженная на даче прапорщика Сидорчука, случайно упала ему в огород.

Установлено также, что вместе с ракетой в огород Сидорчука упали 10 пар солдатских сапог, 20 комплектов обмундирования и три ящика тушенки прямо с армейского склада.

* * *

Поздравляем! Вы выиграли бесплатную годовую подписку о невыезде.

* * *

Три дня не могут остановить девочку, которая прыгает на батуте в комнате с натяжным потолком.

* * *

Заходит мужик в бар и говорит бармену:

- Мне одну кружку пива.

- С вас двести рублей.

- А почему двести, всегда же по сто было?

- Теперь у нас сто рублей за пиво и сто рублей на ремонт бара.

Мужик, тяжело вздыхая, подает двести рублей. Бармен берет деньги, протягивает сто рублей сдачи и говорит:

- Пива нет.