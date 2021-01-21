У покойного актера Андрея Краско нашлась еще одна внебрачная дочь

Актер Андрей Краско Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Андрей Краско скончался на пике славы от сердечной недостаточности. Перед смертью звезда фильмов "Ликвидация", "72 метра", "Жмурки" и "Турецкий гамбит" ушел в запой, у него произошла алкогольная интоксикация. К своим 48 годам Андрей Иванович был дважды женат официально и имел бурные романы на стороне. На днях стало известно о его новой внебрачной дочери.

У Андрея Краско есть сын Ян 1980 года рождения от второй жены Мириам Александрович. От отношений с актрисой Маргаритой Звонаревой в 1997-м родился внебрачный сын Кирилл От Каролины Поповой в 2003 году растет внебрачная дочь Алиса. И вот теперь выяснилось, что у покойного актера есть еще одна наследница.

46-летняя певица по имени Анна уверяет, что 15 лет назад родила от Краско дочь Елизавету. Женщина готова доказать родство девочки с актером с помощью теста ДНК.

По ее словам, с Андреем она познакомилась на съемках одной из передач. "Впервые встретились в гримерке. Андрей стал рассказывать какие-то интересные истории, вспоминал казусы, которые происходили с ним на съемках", - вспоминает судьбоносную встречу артистка.

После съемок программы Андрей, по словам женщины, пригласил ее прогуляться. Их отношения развивались красиво - актер был щедрым и внимательным, дарил даме цветы. "Сначала мы гуляли по городу, а потом ехали в гостиницу. Мне казалось, что это было очень романтично. Андрей был очень нежным, трепетным и заботливым. То одеяло поправит, то одежду…", - цитирует ее Собседник.Ru.

Однако их отношения не получили продолжение. По словам Анны, они не ссорились, а лишь перестали уделять друг другу внимание, а со временем и встречаться. Артист уехал на съемки и перестал звонить певице. Она, в свою очередь, настаивать на продолжении отношений не стала.

Вскоре Анна узнала о своей беременности, но артисту ничего не сказала. Дочь она растила одна. Андрей о существовании наследницы так и не узнал. Девочка по сей день не догадывается, кто ее отец. "Зачем лишний раз бередить психику ребенку? Как есть, так и есть. Тем более, что и Андрея уже нет. У меня к нему были чувства, есть дочь. Но приходится принимать жизнь такой, какая она есть. Я даже на кладбище к нему не ходила - я до сих пор не могу. Мне тяжело", - вздыхает певица.

Она намеревается познакомить девочку с дедушкой - актером Иваном Краско. Анна считает, что родственники должны общаться.