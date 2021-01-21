Самые честные: в каких магазинах не завышают цены на сахар и масло в 2021 году

Минпромторг составил перечень предприятий, которые обязались соблюдать соглашение — не повышать цены на сахар и подсолнечное масло выше оговоренного уровня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

То, что цены на продукты, в том числе, социально важные, резко пошли вверх, многие ощутили на собственных кошельках и банковских картах. Еще в конце декабря правительство выпустило постановление о предельных ценах на подсолнечное масло и сахар. Вслед за этим Минпромторг, Минсельхоз, сельхозпроизводители и торговые предприятия заключили соглашения о том, какими конкретно должны быть цены на социально значимые товары на каждом этапе — от поля до прилавка.

- Отпускные цены от производителей должны быть на сахар не выше 36 рублей за килограмм, на масло подсолнечное – не выше 95 рублей за литр, а в розничной торговле - сахар не более 46 рублей, а масло подсолнечное – не более 110 рублей, - сообщили kp.ru в Минпромторге.

Однако оказалось, что далеко не во всех торговых точках выполняется это требование.

- Нам пишут и звонят граждане и жалуются, что эти продукты стоят дороже максимальных показателей, - сказали в Минпромторге. - Это нарушение со стороны предприятий торговли. Система выстроена так, что предприятия, присоединившиеся к соглашению, обязаны соблюдать обязательства.

А для того, чтобы покупатели могли узнать, где их уж точно не обманут, Минпромторг составил перечень предприятий, которые обязались соблюдать соглашение — не повышать цены на сахар и подсолнечное масло выше оговоренного уровня. Список, в котором находятся и крупные торговые сети и небольшие частные магазинчики в разных регионах страны, можно найти по ссылке. Реестр постоянно обновляется — сейчас в нем уже 8 тысяч предприятий, отметили в Минпромторге.

Соглашение действует до конца первого квартала.

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