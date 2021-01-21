«Выбор прививки осознанный»: Пельш, Маклаков, Харатьян и семьи звезд – о вакцинации от коронавируса

Сегодня вакцинировались Алексей Маклаков и Эдгард Запашный. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В России вакцинировались «Спутником V» больше полутора миллиона человек. Среди них много звезд, которые недавно сделали прививку, но есть и те, кто уже проверил количество антител.

53-летний Валдис Пельш объяснил почему привился: «Потому что все стали болеть вокруг. В этом случае придется остановить всю работу – съемки, участие в проектах. Они будут заморожены. Лучше потратить два часа времени и сделать прививку. Вообще не почувствовал – ни подъема температуры, ни головных болей, хотя предупреждали о такой возможности. На второй прививке даже пошутил: не воду ли мне вкалывали?»

Естественно, телеведущий получил сначала первый компонент вакцины, а через 21 день – второй. Валдис уже проверил наличие антител – остался доволен, должно хватить минимум на год – полтора. «Вакцинированный Пельш или звезда с антителами», - так в шутку называет коллегу Елена Малышева. Валдис шутит в ответ, переработанным Маршаком: «А у нас в квартире газ. А у вас? А у нас антитела. Это два!» Супруга телеведущего и режиссера также привилась.

60-летний Алексей Маклаков на прививку в поликлинику пришел с товарищем 44-летним Эдгардом Запашным. Актер уже отчитался: «Перед уколом встреча с терапевтом и заполнение анкеты наших «болячек». Врач, учитывая их решает – делать или нет». Маклаков после прививки чувствует себя нормально. Директор Большого Московского цирка уже тоже отчитался о последствиях: «Самочувствие отличное».

61-летний Дмитрий Харатьян отметил день рождения с супругой, недавно они сделали второй компонент прививки. Супруга Дмитрия Харатьяна, отвечая на нападки антипрививочников в инстаграме, рассказала почему сделал выбор в пользу вакцинации «Спутником V» - в ее семье из-за коронавируса умерли два человека. 50-летняя Марина Майко поделилась личной трагедией: «Мы с мужем потеряли отцов. Мама моя переболела и теперь с осложнениями. Мой друг - здоровый мужчина, сгорел за три дня. Я не буду перечислять сколько близких ушло в эту пандемию. Я сделала свой выбор осознанно. У вас тоже есть право на свой собственный». Марина рассказала, что после прививки у нее один день была температура – о возможности такой реакции врачи предупреждали заранее.

У супруги Дмитрия Харатьяна Марины Майко после прививки день была температура, а потом все в порядке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

85-летняя Светлана Дружинина и 82-летний Анатолий Мукасей пока получили только первую прививку. Режиссер и ее супруг кинооператор перенесли вакцинацинацию нормально. Светлана Сергеевна продолжила через три дня после прививки ежедневный ритуал закаливания – хождение утром босиком по снегу.

52-летний Фадеев Максим сообщил о своих ощущениях после прививки: «На второй день немного знобило, и спал весь день. А потом все нормально!» Продюсер решил сделать вакцину из-за того, что он в группе риске: «У меня в 17 лет была тяжелая операция на сердце - с последствиями. Это заболевание является отягчающим для ковида, который «бьет» по людям с диабетом, сердечной недостаточностью».

75-летний Леонид Якубович привился после смерти товарища Бориса Грачевского от осложнений коронавирусной пневмонии. Якубович отметил, что многие его друзья ушли из жизни из-за ковида: «Умер близкий мне человек Боря Грачевский. Уже восьмой. И я решил, что надо, потому что общаюсь со слишком большим количеством людей. Мало того, что я по возрасту в группе риска, так у меня еще съемки, в театре работа. Решил, что лучше сделать, потому что все-таки дома жена, дети. Надо делать!»

Друг руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского адвокат Александр Добровинский в инстаграме написал: «Я просил его сделать прививку, а он смеялся и говорил: «Не хочу, чтобы рога выросли». Сам Добровинский привился «Спутником» еще в октябре.

74-летний Дмитрий Крылов в конце месяца пойдет на вторую прививку. А пока уточнил у друзей: почему шел вакцинироваться «Спутником», а в сертификате написано, что ему сделали «Гам-Ковид-Вак». Телеведущего тут же успокоили: «Спутник V» - это торговая марка вакцины «Гам-Ковид-Вак».

46-летняя Яна Рудковская после вакцинации сдала анализы и убедилась в том, что у нее достаточное количество антител, чтобы не опасаться заражения коронавирусом – 1:3200. Супруг продюсера олимпийский чемпион тренер 38-летний Евгений Плющенко также вакцинировался.

Яна Рудковская поделилась радостью — анализом на наличие антител после вакцинации.

Привились «Спутником V» Владимир Машков, Владимир Соловьев, Светлана Сорокина, Юрий Стоянов, Алена Апина, Сергей Брилев и многие другие.

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