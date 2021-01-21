«От Жаклин Кеннеди до Мелании Трамп»: Как одевались американские Первые леди на инаугурацию

Джон Кеннеди с супругой Жаклин в Нью-Йорке, 1960 год. Фото: EAST NEWS

В центре обсуждения мировой политики церемония инаугурации Джо Байдена, 46-го президента США.

Но больше политических моментов в соцсетях обсуждали наряды знаменитостей на церемонии. И мы с нашим экспертом дизайнером Владом Торховым решили вспомнить самые яркие наряды Первых леди США на прошлых инаугурациях.

Модный дизайнер Влад Торхов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жаклин Кеннеди

Инаугурация Джона Кеннеди прошла в январе 1961 года. Фото: EAST NEWS

- Еще до того как Кеннеди стал президентом, Жаклин была модницей и обожала французских кутюрье. Но накануне инаугурации ей пришлось обратиться к американским дизайнерам. Видимо, хотелось выглядеть максимально патриотично,- рассказывает kp.ru дизайнер Влад Торхов. - Для официальной церемонии были пошиты кейп и платье от Oleg Cassini.

Пэт Никсон

Пэт Никсон на церемонии инаугурации супруга. Фото: EAST NEWS

- Первая леди Пэт Никсон приобрела для инаугурации своего мужа Ричарда Никсона платье в стиле французских дизайнеров. Вычурный атласный наряд, расшитый кристаллами Swarovski, не особо выписывался в привычный образ Пэт. В прошлом она работала машинисткой, рентгенологом и провизором. В те годы страну охватили протесты, не самое лучшее время для такой демонстративной роскоши.

Нэнси Рейган

Рональд и Нэнси Рэйган на инаугурации в 1981 г. Фото: EAST NEWS

- Нэнси Рейган отличалась более сдержанным выбором в своих костюмах. Классический образ, но платье в особом оттенке красного от кубинского дизайнера Адольфо Сардинья получило название «Рэган рэд».

Хиллари Клинтон

Танец cупругов Клинтонов на инаугурационном балу. Фото: EAST NEWS

- Хиллари Клинтон явно симпатизировала Пэт Никсон и использовала по-максимуму декор и блеск в своих нарядах. В 1997 году она появилась на церемонии в платье от Oscar de la Renta. Он был самым популярным дизайнером на всех красных дорожках премии Оскар.

Лора Буш

Джордж Буш-младший с женой Лорой. Фото: EAST NEWS

- Лора Буш не стала нарушать традиции Пэт Никсон, и также, как Хиллари Клинтон, для второй инаугурации своего супруга выбрала сверкающее платье в пол от Oscar de la Renta. Платье алого оттенка для первой церемонии сделал техасский дизайнер.

Мишель Обама

Барак и Мишель Обама направляются к Белому дому перед началом церемонии, январь 2009 г. Фото: EAST NEWS

- Мишель Обама решила выделиться из американских Первых леди, выбрав наряд малоизвестного дизайнера. Впрочем, все взгляды на церемонии все равно были прикованы к первой темнокожей президентской чете. Золотое шерстяное кружево для первого парада было сделано кубинским дизайнером Изабель Толедо, для второй инаугурации - Джейсон Ву. Мишель прославила Джейсона на весь мир.

Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп во время принесения присяги. Фото: EAST NEWS

- Мелания Трамп является одной из самых противоречивых первых леди США. Светская тусовщица в леопардовых платьях, соболиных шубах и на высоких шпильках. Но на инаугурации удивила общественность элегантным образом. Получился явный отсыл к Жаклин Кеннеди. Кашемировый комплект из жакета и платья голубого цвета, подобранные длинные перчатки и лодочки в тон. Образ создал Ральф Лорен, Дольче Габбана остались в прошлом. Шок был у всех.

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