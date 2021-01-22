Что происходит в Спартаке: последние новости на 22 января 2021 года

"Спартак" продал Кокорина, которого взял бесплатно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" стал в четверг, 21 января, главным возмутителем спокойствия. Из клуба ушел форвард Александр Кокорин. Летом его бесплатно взяли после того, как у него закончился контракт с "Зенитом". И теперь же - продали в итальянскую "Фиорентину" за несколько миллионов евро. По итогу команда осталась в плюсе и продала форварда, который не особо прижился в команде Доменико Тедеско. В первой части сезона он играл только в 8 из 19 матчей, да и забил всего 2 гола, и те - с пенальти. Так что, от этой сделки счастливы, кажется, все.

Согласно условиям трансфера, контракт у Кокорина с "Фиорентиной" будет заключен на 3,5 года. Однако же для начала ему необходимо будет пройти в Италии медицинское обследование. После чего - будут поставлены финальные подписи под всеми документами.

Вместе с тем, выяснили еще и детали трансфера - рекомендации скандальному футболисту выдал в Италии Роберто Манчини. Когда-то он тренировал Кокорина в "Зените", а сейчас - наставник итальянской сборной. И - поделился своим мнением с людьми из "Фиорентины".

На новом рабочем месте Кокорин будет получать меньше. Ради мечты попробовать свои силы в чемпионате Италии форвард согласился зарабывать не 3, а 2 миллиона евро в "Фиорентине". Во Флоренции он будет одним из лидеров по зарплате в команде.

Как сообщила пресс-служба "Спартака", Кокорин перед поездкой в Италию на медосмотр зашел к команде и попрощался со всеми. Ну а в целом же для "Спартака" завершена первая неделя тренировочных сборов в ОАЭ. Первый товарищеский матч в Эмиратах команда Тедеско проведет 30 января против "Пахтакора".