"Очень быстро мутируют": Россиян предупредили о нашествии тараканов

Тараканы пополняют ряды, готовясь к нашествию.

Мылом и тапкой

Жителям России напомнили о напасти - вроде бы не столь уж значительной на фоне смертельно опасной и пока неистребленной коронавирусной инфекции. И всё же она та, которая вряд ли кого оставит равнодушными. От этой напасти никто не застрахован. На подходе неизбежное явление природы - первый из двух сезонных пиков размножения тараканов. А стало быть, и резкое увеличение их числа. В первую очередь - в многоквартирных домах.

В феврале тараканьи самки беременеют, откладывают яйца в особые сумки на брюшке – оотеки, вынашивают их там от 40 до 50 дней. Из яиц вылупляются нимфы – личинки, которые примерно за полтора месяца, линяя несколько раз, превращаются во взрослых прожорливых насекомых.

Итого, весной – где-то в апреле – число тараканов многократно увеличивается. Это – первый пик. Второй будет уже летом.

- Да, нечто подобное и ожидается, - подтвердила неутешительный прогноз Светлана Рославцева, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора, с которой я связался по телефону.

Рыжий таракан, он же пруссак: основной жилец многоквартирных российских домов.

Как противостоять грядущему нашествию? Об этом еще прошлым летом, мне рассказывала коллега Светланы Александровны - Ольга Еремина, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник той же лаборатории. Я расспрашивал её тогда, когда россияне стали замечать, что тараканы зачастили в их дома. С тех пор рекомендации не менялись.

Первым делом надо прибраться на кухне и следить за тем, чтобы тараканы ничего не могли бы там себе добыть – в смысле пищи. Не кормились бы со столешниц, с пола, из помойного ведра.

Стоит перекрыть вентиляционные отверстия в квартирах. Через них тараканы, как правило, и «мигрируют» в прохладное время. Летом могут перебегать из квартиры в квартиру и по наружным стенам домов.

Раньше отверстия затягивали капроновыми чулками, ныне в продаже имеются весьма аккуратные сеточки.

Тараканы жить не могут без воды. Поэтому нельзя оставлять недопитый чай или компот в чашках или блюдцах, допускать, чтобы подтекали краны. Сливные отверстия в раковинах, если в них нет нужды какое-то время, хорошо бы закрывать пробками.

Некоторые ветераны «боевых действий» считают, что весьма эффективным оружием может стать тапка. Уверяют, что за две-три недели ею можно перебить чуть ли не всех «пришельцев». Или вновь наплодившихся. Якобы потому, что размножаются тараканы все же медленнее, чем их можно уничтожать физически.

Охотиться с помощью тапки лучше по ночам. Осторожно проберитесь на кухню – в излюбленное место тараканьих прогулок, быстро включите свет и уж не промахнитесь по тем особям, которые выползли из своих щелей. Заодно и прикинете число поселившихся у вас тараканов. Проверено - в том числе и сотрудниками лаборатории: на одного выявленного таракана приходится примерно 700, которые пока где-то прячутся.

Самка с оотекой на брюшке: вынашивает потомство.

Химия и жизнь

Травить тараканов с каждым годом, а то и месяцем, становится всё труднее.

- Тараканы очень быстро мутируют, - объясняла Ольга Юрьевна. – Благодаря этому они привыкли к старым отравам и теперь легко привыкают к любым новым. Вырабатывают резистентность. Пара недель — и у них готово противоядие.

Ерёмина - автор исследования «О резистентности рыжих тараканов в России». И сама она и коллеги по лаборатории проверяли «усатых» по всей России - что называется от Калининграда до Владивостока. Резистентными в той или иной мере были все. А нынешнее поколение тараканов приобрело просто феноменальную стойкость. Некоторых не убить дозами, в несколько тысяч раз превышающими прежние смертельные.

Выжившие – то есть, недотравленные - тараканы передают защитные мутации последующим поколениям. В результате популяция наращивают ту самую резистентность. Вплоть до того, что обретают способность противостоять сразу нескольким инсектицидам. Появляются даже супер-тараканы, для которых вообще нет ничего смертельного из имеющейся «химии». Таких — только тапком.

Кстати, россияне могут проверить резистентность своих тараканов. Их нужно наловить и живых принести в Институт дезинфектологии. Его сотрудники дадут соответствующее заключение, из которого станет ясно, что всё-таки подействует на конкретных тараканов, а чем травить их бесполезно.

Последние надежды

В лаборатории проблем дезинсекции заверяют: борная кислота — вот что еще обнадеживает.

Борная кислота — вещество неорганическое, без собственного запаха и вкуса. Редкий таракан способен выработать к нему резистентность. Главное — «накормить» его борной кислотой. Если получится, то вкусившие её умрут от обезвоживания.

Лидируют два рецепта. Первый — борная кислота с яйцом. Так называемые шарики. Их «катают» из вареного желтка, смешенного с порошком кислоты — на один размятый желток берут 20 граммов порошка и добавляют чуть-чуть ванилина для запаха и вкуса. Шарики раскладывают, оставляя примерно на неделю, чтобы все имеющиеся в округе тараканы их попробовали, думая при этом, что едят только желток.

Второй рецепт — раствор борной кислоты в воде. 50 граммов порошка разводят в половине стакана чистой воды, добавляют — опять же для вкуса — столовую ложку меда. «Коктейль» разливают по блюдечам, расставляют их на ночь в местах водопоя тараканов — в кухонной мойке, в раковине санузла, в ванне, можно даже на унитазе, предварительно закрытом крышкой. По утрам блюдечки можно переставить в места не столь необходимые самим людям.

Задача «спецоперации», которую надо продолжать примерно 10 дней, перекрыть все имеющиеся источники воды, вплоть до того, что убрать влажные полотенца, и оставить воду только в блюдечках.

Срабатывают и специальные ловушки - эдакие небольшие домики с клейкими полом и стенами.

Тараканов можно убить, насыпав диатомовый порошок— истертые диатомовые водоросли, панцири которых состоят из двуокиси кремния. Налипшие острые частички порошка повреждают кожные покровы насекомых — от ран те и погибают. Но при одном условии: если нет доступа к воде. А если он есть, то тараканы от порошка отмываются.

Отмываясь, помогают друг дружке — трут спинки. Еремина уверяет, что лично наблюдала такую взаимовыручку.

Победа будет за нами.

ОДОБРЕНО НАУКОЙ

По словам Ереминой, вполне ещё пристойную эффективность сохраняют новые — импортные - приманки, содержащие гидраметилнон. Обладая замедленным действием, они нарушают синтез молекул АТФ — источников энергии, необходимых для работы нервной системы и протекания жизненно важных биохимических реакций.

Российские тараканы пока не нашли защиту от гидраметилнона. Но рано или поздно найдут обязательно — их коллеги, проживающие в США, уже выработали резистентность и к нему.

Перед тем, как применять те или иные средства, следует посоветоваться с профессионалами. А лучше просто воспользоваться их услугами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тараканы – вот кто настоящие йоги

Тараканы могут не дышать по 40 минут. Если их посадить в закрытую банку, то насекомые там не погибнут. Не задохнутся. Чего нельзя сказать о каких-нибудь жуках или мухах. Тараканы и сами по себе периодически не дышат. По доброй воле, что называется. И это еще один феномен, привлекающий внимание ученых.

Биологи, ведомые Натальей Шипф из австралийского Университета Квинсленда, вроде бы выяснили природу столь странной привычки. Задерживая дыхание, тараканы берегут влагу в организме. Чтобы ее меньше выходило с воздухом. Спасаются от обезвоживания.

Еремина подтверждает: недостаток кислорода тараканам не особенно вредит. Она с коллегами проверяла, насколько живучи «усатые», обитающие на особых складах — там, где ради пожарной безопасности насыщают воздух азотом или углекислым газом. Огонь в такой атмосфере и в самом деле не горел, но и тараканы не дохли.