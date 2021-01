Фонтан света, взметнувшийся с Земли в космос, запечатлели приборы МКС

Феномен, сфотографированный с борта МКС, вспыхнул в атмосфере над Тихим океаном недалеко от острова Науру. Фото: кадр с видео European Space Agency

Фонтан света, фото и видео которого обнародовала Европейское космическое агентство (ESA), зафиксировала Обсерватория Международной космической станции (Atmosphere-Space Interactions Monitor - ASIM), следящая за процессами, происходящими в верхних слоях атмосферы Земли. Вспышка и пошедшие от неё световые круги выглядят фантастически – НЛО какие-то. Но ученые их опознали. Так, как они полагают, проявляют себя аномальные молнии – мощные электрические разряды, которые бьют вверх из грозовых облаков и уходят высоко в стратосферу. Подобные феномены называют джетами. Или голубыми джетами. Или голубыми струями (Blue jets).

Фонтан света взметнулся на высоту 55 километров. Фото: кадр с видео European Space Agency

Первые подтверждения тому, что явление не призрачное, не мерещится, были получены лишь 1970-е годы. До этого в джеты не верили, приравнивали свидетельства очевидцев – в основном пилотов - к сообщениям о «летающих тарелках». Лишь к концу XX века вспышки удалось сфотографировать с борта одного из шаттлов (экспедиция SТS-41).

В объектив телескопа обсерватории МКС за два года – в 2018 и 2019 - попали 5 «фонтанов», идентифицированных, как джеты, и столько же «эльфов» (Emission of Light and Very Low Frequency perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources – сокращенно ELVES) – явлений тоже не до конца проясненной природы, которые выглядят гигантскими быстро расширяющимися кольцами, видимыми в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне.

Вслед за фонтаном в верхних слоях атмосферы стали распространяться какие-то круги. Фото: кадр с видео European Space Agency

В сути таинственных электрических явлений попытались разобраться ученые, коллектив которых возглавлял физик Торстен Ньюберт (Torsten Neubert) из Технического университета Дании (Technical University of Denmark).

Датчане пришли к выводу, что голубые джеты порождает электрический пробой – своего рода короткое замыкание, которое возникает между верхней частью грозового облака и слоем воздуха, расположенного над ним. Облако при этом заряжено положительно, воздух поверх него – отрицательно. «Замыкание» образует проводящий канал из ионизированного воздуха – так называемый лидер, по которому распространяется электрический разряд. Сам он выглядит отнюдь не однородно, как кажется со стороны. Световой «фонтан» состоит из множества нитей, подобных тем, которые генерируют катушки Теслы.

В 2018 году ультрафиолетовые вспышки на высоте нескольких десятков километров зафиксировал российский спутник «Михайло Ломоносов». Несколько подобных «световых взрывов» уловили и японцы. Но лишь снимки с МКС продемонстрировали феномены в подробности Фото: Кадр видео

Свои доводы исследователи привели в журнале Nature, на который ссылается портал ScienceAlert.

С эльфами они пока не разобрались. Но подтвердили: в атмосфере Земли идет бурная электрическая жизнь.