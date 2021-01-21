СКР провел проверки по обращениям граждан к президенту России

Во время ежегодной Большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Следственном комитете России (CКР) организована и проводится проверка обращений граждан, поступивших 17 декабря 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции Президента Российской Федерации Владимира Путина. Следователи опросили не только обратившихся к главе государства граждан, но и досконально исследовали объективную картину по каждому обращению.

- При изучении доводов жителя села Алакуртти Мурманской области Юрия Краснянского о ненадлежащей организации медицинского обслуживания (в селе один автомобиль с одним фельдшером, в амбулатории работает врач преклонного возраста) установлено, что в действительности жители села обеспечены бригадами и машинами «скорой помощи» в соответствии с нормативами. Кроме того, в районе располагается войсковая часть, штат которой укомплектован 37 врачами различного профиля, привлекаемыми в случае необходимости к оказанию помощи. В ходе беседы со следователями Краснянский пояснил, что вывод о неудовлетворительном оказании медицинской помощи сделан им на основании личного наблюдения и с целью привлечения общественного внимания, - сообщила результаты проверки официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко. Фото: СКР

При опросе обратившейся к президенту Натальи Козыревой из Мурманской области - выяснилось, что женщина таким образом пыталась обратить внимание на вопрос об изменении законодательства в части назначения выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией техническому персоналу медицинских учреждений (уборщицы, лифтеры, разнорабочие). При этом все надбавки, предусмотренные для врачей, фельдшеров и водителей, в Кольской центральной районной больнице произведены своевременно и в полном объеме.

Житель Рязанской области Владимир Коршунов, который сообщал о необеспечении бесплатными лекарственными средствами его родственников с диагнозом COVID-19, претензий к медицинским работникам, как и члены его семьи, не имеет. Отец его супруги проходил лечение в амбулаторных условиях от коронавирусной инфекции, затем его госпитализировали. В ходе амбулаторного лечения бесплатные лекарственные препараты не выдавались, а в стационарных условиях лекарствами он обеспечивался в полном объеме.

В Следственном комитете проводится проверка обращений граждан, поступивших в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- В части доводов, приведенных главным редактором рязанского портала "62ИНФО" Антоном Насоновым, сообщившим о "травле" его в соцсетях из-за публикаций о проблемах "Ново-Рязанской ТЭЦ", установлено, что угрозы в его адрес не поступали. Указанный сюжет является одним из многих, размещенных в сети Интернет, и содержит точку зрения на имеющиеся имущественные споры между ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" и Рязанским муниципальным предприятием тепловых сетей. Ряд проверочных мероприятий по данному поводу продолжается. Также следователи работают с обращением жительницы Смоленской области Галины Климовой, которая пожаловалась президенту на отсутствие газификации деревень Коммуны и Мясоедово с населением 78 человек. Следователями установлено, что в 2015 году проложена линия газовых труб вблизи названных населенных пунктов, но их газификация запланирована на 2026 год. Следователями инициировано включение указанных поселений в перечень объектов первоочередной газификации в 2021 году, что устраивает заявителя и жителей указанных деревень, - отметила Светлана Петренко.

В СКР отметили, что по результатам проведенных проверочных мероприятий по в обращениях к главе государства не установлено признаков уголовно наказуемых деяний. По ряду прозвучавших сообщений следователи продолжают проверочные мероприятия.

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