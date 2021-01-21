Хотите свободу? Сдайте Крым и Курилы!

Весна 2014 года, крымчане празднуют возвращение полуострова в состав России. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вспомнил сейчас, что лет восемь-десять назад была совсем другая жизнь.

Помню, как-то мы собрались на дискуссию для журнала "Афиша": Капков (как чиновник), я (как свободный лоялист и относительный консерватор), Навальный (как радикальный оппозиционер) и Сапрыкин (как умеренный либерал). И - очень даже мирно и дружелюбно все спорили, никакого конфликта.

А когда я пришел в твиттер - не люблю твиттер, но это неважно, - кто собрал мне там первую тысячу подписчиков, угадайте?

И в те же годы на дне рождения Шаргунова - где-то в кафе за спиной памятника Долгорукому - рядом за столом были и Лимонов, и - Бабченко. Все выпивают, смеются.

Тогда же, на празднике Эха: стою, выпиваю с Айдером Муждабаевым, а затем к нам приходит Захар Прилепин в немыслимой какой-то шубе. И тут же Альбац мимо проходит: Митя, напишете нам что-нибудь в Нью-Таймс?

Дико все это звучит теперь, не правда ли?

Но так было.

И совершенно не Путин разрушил это.

И не Болотная - она тоже не поссорила никого.

И уж тем более не расследования про все эти вечные шубохранилища.

Пропасть в некогда общем садике вырыл 2014 год.

Или, если не обсуждать конкретные события - которые к тому же наглухо зацементированы цензурой фейсбука, - то эту пропасть и эту ненависть создала вот какая проблема.

Готовы ли мы к тому, что в обмен на так называемую "свободу", то есть расширение политического участия и непредсказуемость политического выбора, - надо будет что-нибудь и кого-нибудь сдать?

Тем самым людям, которые раздают лицензии на "свободу", совсем как на операционную систему Windows, - им сдать, и еще, может быть, кому попало - в хаосе "освобождения".

Готовы? Или не очень?

Напоминаю, что у России в 2021 году есть десять - минимум десять! - конфликтов разной степени замороженности или опасности, которые пахнут кровью, трагедией, войной, и где так или иначе имеют место наши интересы, наши военные, наши земли, наши союзники и сателлиты, наши люди по крови, наши люди по паспорту etc.

Крымский, донецкий, приднестровский, осетинский, абхазский, курильский, карабахский, минский, сирийский и северокавказский.

Список, кстати, может пополниться.

Понятно, что это разные истории.

Но везде, повторяю, есть русский интерес, а есть какой-то чужой - и глубоко нам враждебный.

И ответ людей, которые "выбрали свободу", звучит так: наплевать, все отдать, отовсюду уйти.

Не хотим быть как Тэтчер на Фолклендах, хотим быть как Ельцин в Беловежской пуще.

А иначе у них не выйдет.

Ведь чтобы получить хоть какую-то помощь на "дело свободы" и "свержение тирана" - надо согласиться на что-то, что выгодно источнику этой поддержки.

Да и трудности в этом, честно говоря, никакой нет.

Им ведь это и нужно.

Потому что мы плохие, а все вокруг нас - хорошие, американская база полезна, а русская - от нее один вред, и все в мире желают нам добра, а мы сами себе должны желать разоружения и самоупразднения, долой империю, долой агрессию, долой силу (если она наша), долой национализм (если он русский), и тогда, может быть, мы станем этакой травоядной Финляндией, прогрессивной и процветающей, от Балтийского моря до Тихого океана, а если внезапно получится так, что никакой Финляндии не будет, а будет огромное Сомали с серией войн, беженцами, голодом, резней, унижениями, контрибуциями и оккупацией - что ж, значит, рабская ментальность оказалась сильнее, надо покаяться и пострадать, а мы пока что поедем в Берлин или в Лондон, займемся там лекциями и книгами об очередной неудаче демократии в России, ну а когда-нибудь попробуем еще раз, если никто ядерную бомбу у вас там на руинах случайно не взорвет.

Логика, конечно, хорошая, проверенная. Два раза так уже было.

Но находятся упрямые люди, которые на это заманчивое предложение отвечают как-то неинтересно.

Они говорят: нет.

Обсуждать смену власти, обсуждать дело свободы, прогресс, молодость мира, весну и надежду на лучшее - можно только при одном условии.

Никогда.

Никому.

Ничего.

Никого.

Не сдавать.

Ну как, годится вам такая свобода? - если без отступления, разоружения, покаяния, дружбы с заграницами, - свобода только для своих, а для остальных - кукиш.

И тут уже на той стороне - полное разочарование.

В самом деле, зачем нам бороться за конкуренцию между Петровым и Сидоровым, кто из них русский патриот крепче и честнее другого, если это никак не помирит нас с Энтони Блинкеном, еврокомиссарами и всеми послесоветскими столицами?

Вот это всех и поссорило.

Одни могут обойтись без государства, если у них есть внешний мир.

А другие как-нибудь проживут без свободы, если уж государство выдерживает оборону от внешнего мира.

И никаких перспектив для прекращения этой вражды я, увы, не вижу.

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