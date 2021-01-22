Черная икра и шампанское: Собчак наняла частный самолет, чтобы улететь на Мальдивы

Ксения Собчак устроила себе роскошный отдых. Фото: Инстаграм.

Новогодние каникулы Ксения Собчак провела в Санкт-Петербурге. Вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым телеведущая гуляла по берегу Финского залива и, посмеиваясь, называла эти края «Мальдивами патриотов». Спустя две недели Ксения с семьей снова отправилась в отпуск – в этот раз на настоящие Мальдивы. Экономить на отдыхе телеведущая не стала и наняла для перелета на острова частный самолет.

В Инстаграме Ксения разместила фото, снятое на борту бизнес-джета. На снимке Собчак, задумчиво глядя в окно, держит в руке бутерброд с черной икрой. Рядом в бокале искрится шампанское. Судя по всему, телеведущая уже настроилась на отдых и не стала утруждать себя прической и макияжем: ее лицо не накрашено, а волосы – в легком беспорядке.

При этом Кения не забыла надеть драгоценности. На ее запястье красуются несколько браслетов Love от Картье из белого, желтого и розового золота с бриллиантами (стоимостью от 550 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый в зависимости от количества камней). А на пальце поблескивает кольцо французского ювелирного дома Van cleef & arpels с ониксом и бриллиантами стоимостью около 1 млн. 800 тысяч рублей.

- «Лечу туда где лето, Передаю приветы». Стихи - подражание Шнурову, - поэтично подписала телеведущая эту фотографию.

«Ну что за лухари жизнь, Ксения Анатольевна? И Картье, и чёрная икра, и частный борт. Неужели ютубчик так приносит или муж-актёр/режиссёр так гонорары поднял? Откуда миллионы?», - поинтересовалась у Собчак в комментариях одна из подписчиц.

- Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль, - ответила ей телеведущая.

Телеведущая надела браслеты Love от Картье из золота с бриллиантами стоимостью от 550 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый и кольцо Van cleef & arpels за 1,8 млн. рублей. Фото: Инстаграм.

В рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет Ксения занимает пятое место. По версии Forbes, телеведущая зарабатывает 5,5 миллиона долларов в год. По данным издания, основной доход Собчак до последнего времени приносило ведение корпоративных мероприятий. А в 2020 году акцент сместился в сторону рекламы в Инстаграме и YouTube. На Инстаграм телеведущей подписаны более 8 миллионов человек, соцсети приносят ей 1,48 млн. долларов в год. Только за один рекламный пост на своей странице Ксения берет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Так что вполне может позволить себе и частный самолет, и черную икру, и бриллианты от Картье. Вот только стоит ли этим так демонстративно хвастаться?

Вместе с сыном Платоном Ксения провела день на пляже. Фото: Инстаграм.

Мальдивы встретили звездное семейство неизменно хорошей погодой. В сторис телеведущая показала видеоролик, запечатлевший, как ее сын Платон бегает по пляжу и ловит крабов. Сама Ксения предпочла устроиться в тени пальм и как следует намазаться солнцезащитным кремом. Телеведущая призналась, что боится обгореть под ярким тропическим солнцем, поэтому использует фактор защиты SPF50.